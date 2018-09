Zum neuen Schuljahr sollen über Tausend Lehrer an niedersächsischen Schulen eingestellt werden.

Celle Zum neuen Schuljahr sollen über Tausend Lehrer an niedersächsischen Schulen eingestellt werden. 2018 seien bereits 3000 Lehrkräfte eingestellt worden.

Niedersachsen will 1300 neue Lehrer einstellen

Niedersachsen will zum neuen Schulhalbjahr 1300 neue Lehrer einstellen. "Damit können wir zwei Ziele erfüllen: Jede von den 750 Lehrkräften, die ausscheiden, kann ersetzt werden. Und jeder Absolvent einer Lehrerausbildung erhält ein Angebot - das ist de facto eine Einstellungsgarantie", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch in Celle bei der Herbsttagung des Schulleitungsverbandes.

Es sei bereits gelungen, im Jahr 2018 rund 3000 neue Lehrkräfte einzustellen. Dies seien 600 mehr als seit Jahresbeginn aus dem Schuldienst ausgeschieden seien, sagte Tonne. dpa