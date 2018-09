Granatenfund legt Züge zwischen Bremen und Hannover temporär lahm

Nach dem Fund einer Sprenggranate in Bremen wird kurzzeitig der Nahverkehr auf der Bahnstrecke Bremen Hauptbahnhof-Verden eingestellt. (Symbolbild)

Nach dem Fund einer Sprenggranate in Bremen wird kurzzeitig der Nahverkehr auf der Bahnstrecke Bremen Hauptbahnhof-Verden eingestellt. Die rund zehn Kilo schwere Granate war am Freitagmorgen bei Gleisarbeiten am Bahnhof Bremen-Mahndorf entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte.

Am Nachmittag sollte sie vor Ort gesprengt werden. Rund 20 Wohnhäuser müssen evakuiert werden. Während des rund 30-minütigen Vorgangs wird auch der Flugverkehr in der Einflugschneise über dem Stadtteil gesperrt. Der Fernverkehr auf der Bahnstrecke Bremen-Hannover wird umgeleitet. Auch einige Busse und Straßenbahnen werden um das Gefahrengebiet geleitet. dpa