Niedersachsen, Hannover: Ein zerstörter Pkw steht auf der B217 bei Hannover an einem Baum. Die Insassen des Fahrzeugs kamen bei dem Unfall ums Leben.

Hannover Das Fahrzeug der beiden war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Kurze Zeit später sei der Wagen in Flammen aufgegangen.

Zwei Menschen sterben in Hannover in brennendem Auto

Zwei Menschen sind in Hannover in einem brennenden Auto gestorben. Der Wagen überholte nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 8 Uhr ein anderes Fahrzeug, kam dann aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Kurze Zeit später sei der Wagen in Flammen aufgegangen. Helfer hätten noch vergebens versucht, das Auto zu löschen und die beiden Insassen zu befreien. Die Identität der Todesopfer war zunächst noch unklar. dpa