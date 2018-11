Gewerkschaft beklagt – Arbeitszeit wird zu selten kontrolliert

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) prangert zu seltene Arbeitszeit-Kontrollen in Niedersachsen an. Die 29.400 Betriebe in der Region Hannover müssten nur äußerst selten mit einer Arbeitszeit-Kontrolle der Behörden rechnen, kritisierte die NGG am Mittwoch.

Die zuständige Gewerbeaufsicht hätte 2017 landesweit in den Betrieben gerade mal 733 Kontrollen zur Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes vorgenommen. Das seien 33 Prozent weniger als im Jahr zuvor, teilte die Gewerkschaft in einer Erklärung mit.

Alle 270 Jahre eine Kontrolle

Rein rechnerisch würde ein Betrieb in Niedersachsen demnach nur alle 270 Jahre kontrolliert, kritisierte NGG-Gewerkschaftssekretärin Lena Melcher. Insgesamt hätten die Beamten dabei 599 Verstöße aufgedeckt. Die NGG berief sich auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken.

Bereits Mitte September hatte sie auf der gleichen Basis bundesweite Erkenntnisse veröffentlicht.