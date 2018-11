V-Mann des Verfassungsschutzes in Göttingen aufgeflogen

Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger war klar in der Defensive. „Es gibt einen Sachverhalt“, sagte Brandenburger am Mittwoch im Verfassungsschutzausschuss des Landtags. Über diesen Fall könne man aber nur in vertraulicher Sitzung berichten. Obwohl es keine offizielle Bestätigung gibt,...