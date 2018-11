Neues niedersächsisches Polizeigesetz soll erst 2019 kommen

Das neue niedersächsische Polizeigesetz wird anders als von SPD und CDU geplant nicht in diesem Jahr vom Landtag verabschiedet werden. „Der Abstimmungsprozess mit dem Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landtags braucht mehr Zeit“, sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Ulrich Watermann, am Donnerstag am Rande der Landtagssitzung.

Ausweitung der Polizeibefugnisse vorgesehen

Zuvor hatte der NDR über die Verzögerung berichtet. Die Novellierung des Polizeigesetzes ist eines der zentralen Vorhaben der rot-schwarzen Koalition in Hannover. Vorgesehen ist eine Ausweitung der Polizeibefugnisse, darunter eine bis zu 74-tägige Präventionshaft für Gefährder oder den Einsatz von Schadsoftware ("Staatstrojaner“) zum Ausspähen von Verdächtigen. Auch der Einsatz elektronischer Fußfesseln und das Tragen sogenannter Bodycams für Polizisten sollen geregelt werden.

Juristen äußern verfassungsrechtliche Bedenken

Kritiker befürchten jedoch eine Aushebelung bürgerlicher Grundrechte. SPD und CDU hatten vereinbart, das Gesetz möglichst noch 2018 zu verabschieden. Daraus wird nun nichts. Die Landtagsjuristen hatten zuletzt unter anderem verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Ausweitung der Präventivhaft geäußert. Jetzt sagte der CDU-Innenexperte Uwe Schünemann, der Innenausschuss komme mit seinen Beratungen nicht weiter, da es bislang keine Vorlage gebe, die zwischen den Landtagsjuristen und dem Innenministerium abgestimmt sei. "Es ist notwendig, dass die Rechtsabteilung des Innenministeriums personell gestärkt wird, damit so etwas schneller geht.“

10.000 Menschen demonstrieren gegen Gesetz

Seines Wissens sei im Innenministerium eine einzige Person mit der Angelegenheit befasst. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Jan-Christoph Oetjen, sieht grundlegendere Ursachen für die Verzögerung. "Die große Koalition hat ein Gesetz vorgelegt, das nicht verfassungsgemäß ist. Offensichtlich ist der Beratungsbedarf jetzt größer als angenommen.“ Die Ansage von SPD und CDU, dass das Gesetz noch in diesem Jahr den Landtag passieren solle, sei "reine Arroganz“ gewesen. Auch für den Innenexperten der Grünen, Belit Onay, steht fest: "Das ist ein erwarteter Dämpfer für ein handwerklich wirklich schlecht gemachtes Gesetz.“ Umstritten ist das Polizeigesetz auch bei den Bürgern. Anfang September waren rund 10 000 Menschen in Hannover gegen die Novelle auf die Straßen gegangen. Nun plant das Bündnis "#NoPoG» am 8. Dezember eine weitere Demonstration in der Landeshauptstadt.