Senioren zwingen Lokführer an Bahnübergang zu Notbremsung

Zwei Senioren wollten mit ihren Fahrrädern am Sonntag trotz rot leuchtender Ampel und geschlossener Schranken noch schnell einen Bahnübergang in Neuenhaus (Grafschaft Bentheim) überqueren – und wären beinahe von einem Zug erfasst worden. Der 30 Jahre alte Lokführer habe mit einer Notbremsung ein Unglück verhindert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Am Bahnübergang im Ortsteil Grasdorf hätten sich „dramatische Szenen“ abgespielt.

Rotlicht und heruntergelassene Bahnschranken hätten die Frau und den Mann nicht davon abgehalten, noch vor dem Zug den Bahnübergang zu überqueren. Die Frau habe noch zwischen den Schranken gestanden, als der bremsende Zug an ihr vorbeirollte.

Die Senioren machten sich aus dem Staub, die Polizei ermittelt

Die Polizei geht deshalb davon aus, dass die Radfahrer die Notlage bemerkt hätten. Dennoch machten die beiden sich nach Angaben der Polizei davon. Sie sucht jetzt nach Zeugen, ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Auf der Strecke zwischen Bad Bentheim und Neuenhaus fahren erst seit einer Woche - erstmals seit 45 Jahren - wieder Personenzüge, die Strecke ist reaktiviert worden. Es habe in den vergangenen Tagen bereits einen ähnlichen Vorfall wie am Sonntag gegeben, sagte ein Polizeisprecher in Nordhorn. Die Menschen müssten sich offensichtlich daran gewöhnen, dass auf der Strecke wieder mehr Züge unterwegs sind, auf der zuletzt nur Güterzüge fuhren. dpa