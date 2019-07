Zu viel Alkohol: 44-Jähriger stirbt in Hannover

Hannover. Beamte hatten in der Nacht mehrere schlafende Obdachlose in einer Grünanlage entdeckt. Ein Mann kam mit 6,55 Promille ins Krankenhaus.

Ein 44-jähriger Mann hat sich in Hannover zu Tode getrunken. Ein 43 Jahre alter Bekannter des 44-Jährigen kam mit einem lebensgefährlichen Wert von 6,55 Promille Alkohol in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beamten hatten in der Nacht mehrere schlafende Obdachlose in einer Grünanlage entdeckt. Drei Männer ließen sich wecken, der 43-Jährige reagierte allerdings nicht und kam ins Krankenhaus. Der 44-Jährige konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Hinweise auf Fremdverschulden gab es den Angaben zufolge nicht. Ob die Männer zusammen getrunken hatten, stand zunächst nicht fest. dpa