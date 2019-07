Die AfD schickt einen Ex-General in Hannovers Rathaus-Rennen

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) spricht am 19.12.2014 in Wunstorf in der Region Hannover (Niedersachsen) vor Medienvertretern. Im Hintergrund von links stehen der Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt (CDU) und General Joachim Wundrak sowie der Kommodore des LTG 62, Oberst Ludger Bette.

Mit einem eigenen Kandidaten hat die AfD die Oberbürgermeisterwahl in Hannover wieder in den Blickpunkt gerückt: Der frühere Luftwaffengeneral Joachim Wundrak soll Wahl antreten. „Wir wollen kämpfen und einen Achtungserfolg erzielen“, sagte der Hannoveraner AfD-Bundestagsabgeordnete Jörn König am Freitag unserer Zeitung.

Der Nachfolger oder die Nachfolgerin für den vorzeitig abgetretenen OB Stefan Schostok (SPD) soll am 27. Oktober gewählt werden, eine mögliche Stichwahl der beiden erfolgreichsten Bewerber würde am 10. November folgen. Für die SPD geht der frühere Stadtkämmerer Marc Hansmann ins Rennen, die CDU setzt auf den früheren VW-Manager Eckhard Scholz. Die Grünen treten mit dem Landtagsabgeordneten Belit Onay an. Auch mehrere unabhängige Kandidaten sammeln derzeit Unterschriften, um antreten zu können. Auch Die Linke, Piraten und „Die Partei“ haben Kandidaten im Rennen. Als AfD-Kandidat war zunächst König gehandelt worden, er soll aber zugunsten Wundraks Kandidatur verzichtet haben.

Es in eine Stichwahl zu schaffen, damit rechnet die AfD offenbar eher nicht. Laut Parteikreisen baut man aber darauf, auch den vergleichsweise „Großen“ Stimmen abnehmen zu können. Die örtliche SPD etwa hatte durch das lange Schwelen der „Rathausaffäre“ heftige Verärgerung auch in den eigenen Reihen ausgelöst. Dabei geht es um vermutlich unzulässige Gehaltszulagen insbesondere für einen früheren engen Schostok-Mitarbeiter. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage. Wundrak muss am 6. August noch von den Mitgliedern bestätigt werden. Er sei mit voller Überzeugung in die junge AfD eingetreten, so Wundrak. Als „ausgewiesene Führungskraft“ bezeichnet die AfD Wundrak, der unter anderem das Verwahrlosen des öffentlichen Raumes als Problem anpacken will. Der Familienvater lebt am Steinhuder Meer und hat laut AfD Erfahrungen im Verteidigungsministerium als auch bei Auslandseinsätzen und in höchsten Kommandostrukturen gesammelt.