Riesenspielplatz ersetzt in Bergen Soldatenwohnblocks

Nach dem Abzug der Soldaten rücken die Kinder an: In Bergen, dem ehemaligen britischen Garnisonsstandort in der Lüneburger Heide, hat nach dem Abriss zweier ausgedienter Hochhäuser mit Soldatenwohnungen der Bau eines riesigen Spielparks begonnen. Auf dem knapp einen Hektar großen Gelände entstehen für 1,2 Millionen Euro ein großer Erlebnisspielplatz und ein Park mit 80 Bäumen – eine Baumausstellung, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Die Idee des Parks entstand dank Bürgerbeteiligung: Anwohner konnten über die Neugestaltung des Stadtviertels nach Abriss der heruntergekommenen Soldatenwohnblöcke mitentscheiden.

Spielplatz mit Leuchtturmriesenrutsche

Auch Kinderwünsche wurden beim Spielplatz „Danziger Hafen“ berücksichtigt. Es gibt eine Leuchtturmriesenrutsche, Kletternetze, Surfbretter und ein Segelboot. Für das Arboretum, die Baumausstellung, sollen verschiedene Ahornarten, aber auch Bäume wie die Duftesche oder die weißrindige Himalaja-Birke angepflanzt werden.

Vor vier Jahren hatten die Briten Bergen verlassen. Den Abzug hat der strukturschwache Ort viel besser verkraftet als zunächst gedacht. Auch weil die erst vor wenigen Jahren errichteten Offiziershäuser schnell Käufer fanden, stieg die Einwohnerzahl. In das riesige Kasernenareal zog die Bundeswehr mit einem Panzerbataillon ein. dpa