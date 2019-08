Transplantations-Arzt will 1,2 Millionen: Land lehnt Vergleich ab

Ein Arzt (rechts) und sein Anwalt Jürgen Hoppe sitzen in einem Saal im Landgericht Braunschweig. Der Arzt fordert vom Land Niedersachsen Schadensersatz in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro, weil er als Folge der Untersuchungshaft im Göttinger Transplantationsskandal eine gut dotierte Stelle in Jordanien nicht antreten konnte. Später wurde er freigesprochen.

Braunschweig. Der freigesprochene Göttinger Arzt will 1,2 Millionen Euro vom Land Niedersachsen. Die Entscheidung am Landgericht Braunschweig fällt im September.

Vor dem Landgericht Braunschweig wird seit heute die Klage eines Mediziners gegen das Land Niedersachsen verhandelt. Der im Göttinger Transplantationsskandal zunächst angeklagte, später dann freigesprochene Oberarzt verlangt Schadenersatz in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Der damals vom Dienst suspendierte Chirurg macht unter anderem geltend, dass ihm in der Zeit der elfmonatigen Untersuchungshaft ein lukratives Jobangebot im Nahen Osten entgangen sei. Die finanziellen Einbußen daraus beziffert er auf monatlich 50.000 US-Dollar. Niedersachsen als Beklagter weist die Forderungen zurück. Es bestreitet, dass der Kläger tatsächlich in einem jordanischen Krankenhaus angestellt worden wäre und dort eine monatliche Vergütung in der angegebenen Höhe bezogen hätte.

Wichtiger Zeuge erscheint nicht

Das beklagte Land Niedersachsen, vertreten durch die Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig, lehnt einen Vergleich ab. Die Entscheidung in der Verhandlung wird am 13. September erwartet. Ob ein Urteil oder ein Beschluss erfolgt, sei zum jetzigen Zeitpunkt laut Landgerichts-Sprecher Stefan Bauer-Schade noch offen.

Zum Auftakt des Zivilprozesses wollte der Richter von dem Mediziner vor allem wissen, warum es keinen schriftlichen Vertrag mit der Klinik in Jordanien gebe. Die Vereinbarung mit dem Fixgehalt sei mündlich per Handschlag getroffen worden, antwortete der Kläger. Ein wichtiger Zeuge, der über die Vertragsmodalitäten Auskunft geben sollte, war krankheitsbedingt nicht vor Gericht erschienen. Von Januar 2013 an saß er etwa elf Monate in Untersuchungshaft.

Das Landgericht Göttingen hatte den früheren Leiter der Transplantations-Chirurgie an der Göttinger Universitätsmedizin im Mai 2015 nach 64 Prozesstagen vom Vorwurf des elffachen versuchten Totschlags und der dreifachen Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen. Die Richter bescheinigten dem Arzt zwar eine verwerfliche Manipulation medizinischer Daten, die eine schnellere Zuteilung von Organen für seine Patienten bewirkt hätte. Es sei jedoch nicht erwiesen, dass die falschen Angaben anderen Patienten das Leben gekostet hätten. Darüber hinaus seien die Verstöße des damals 47-Jährigen gegen Richtlinien der Bundes­ärzte­kammer zum Tatzeitpunkt nicht strafbar gewesen – viele Beobachter werteten das Urteil damals als Freispruch zweiter Klasse.

Angeklagter bekam Entschädigung

Mit Blick auf drei von dem Arzt durchgeführten Leber-Transplantationen mit Todesfolge hatte das Gericht in Göttingen entschieden, dass hier die Transplantation in allen Fällen eine vertretbare Behandlung gewesen sei. Der Bundesgerichtshof hatte sich dieser Auffassung angeschlossen und die Revision der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen den Freispruch in letzter Instanz zurückgewiesen. Für die Untersuchungshaft hatte das Landgericht Göttingen dem Arzt eine Entschädigung von 8500 Euro zugesprochen. Erst Anfang Juli hatte das Oberlandesgericht Braunschweig – unabhängig von der nun anstehenden Schadensersatzklage – dem klagenden Arzt einen Auslagenersatz zugebilligt. Es wies das Land Niedersachsen an, die Kosten für zwei Verteidiger in dem Göttinger Prozess in Höhe von rund 166.000 Euro plus Zinsen zu erstatten.