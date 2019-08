Heißer Samstag erwartet – Gewitter am Sonntag

Am Samstag wird es richtig schön – am Sonntag hingegen ungemütlicher.

Wer am Wochenende in unserer Region noch den Sommer genießen möchte, sollte lieber am Samstag ins Freie. Denn dann kann man sich auf Temperaturen von bis zu 33 Grad im Landesinnern und 27 Grad an der Küste freuen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag mitteilte.

Am Sonntag schwere Gewitter möglich

Sonntag wird es deutlich ungemütlicher. Laut Prognose kommt es in der Nacht und tagsüber in weiten Teilen des Landes zu Schauern und Gewittern bei Höchsttemperaturen von 25 Grad. „Aufgrund des Nordwestwindes wird es auch an der Küste Niedersachsens kühler mit maximal 20 Grad Celsius“, sagte der Sprecher. In der kommenden Woche soll es dann erstmal vorbei sein mit dem Sommer. Dann sinken die Temperaturen deutlich.