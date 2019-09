Landesminister müssen Wechsel in Wirtschaft künftig anmelden

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (links, SPD) und Umweltminister Olaf Lies (SPD) teilten in einer Pressekonferenz am 5. August mit, dass Lies trotz des Angebots eines Lobbyverbandes aus der Energiebranche in der Politik bleibt.

Hannover. Das plant die SPD/CDU-Landesregierung. Sie will eine 18-monatige Karenzzeit per Gesetz festschreiben.

Einen prägnanten Namen wie „Gute-Kita-Gesetz“ hat Niedersachsens SPD/CDU-Regierung für ihr neues Paragrafenwerk noch nicht gefunden. Nach dem erklärten Ziel könnte man die Novelle „Gegen-Geschmäckle-Gesetz“ nennen. Vor einem möglichen Wechsel in die Wirtschaft müssen Landesminister künftig eine 18-monatige Karenzzeit beachten und ihren neuen Job schriftlich anmelden. Bei Interessenkonflikten kann die Landesregierung die Tätigkeit dann bis zu 18 Monate ganz oder teilweise untersagen. Das sieht der Entwurf zur Änderung des Ministergesetzes vor, den das rot-schwarze Kabinett am Dienstag absegnen will und der unserer Zeitung vorliegt.

Der neueingefügte Paragraf 7a legt fest, dass die Anzeigepflicht bereits entsteht, sobald dem Mitglied oder ehemaligen Mitglied der Landesregierung „eine Beschäftigung in Aussicht gestellt wird“. Die Meldung soll danach „mindestens einen Monat vor Aufnahme der Tätigkeit erfolgen“. Allein der Fristverstoß kann ein Tätigkeitsverbot von einem Monat nach sich ziehen. Sind „öffentliche Interessen beeinträchtigt“, kann die Landesregierung den Wechsel bis zu anderthalb Jahren blockieren. Davon sei auszugehen, „wenn die angestrebte Beschäftigung in Angelegenheiten oder Bereichen ausgeübt werden soll, in denen das ehemalige Mitglied der Landesregierung während seiner Amtszeit tätig war oder das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität der Landesregierung beeinträchtigen kann“, heißt es in Absatz drei. Während der Wartezeit sollen die Ex-Minister ein Übergangsgeld bekommen.

Das Kabinett will die Novelle noch im September in den Landtag einbringen – wenige Wochen nachdem Umweltminister Olaf Lies (SPD) ein lukratives Angebot des einflussreichen Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft in den Wind geschlagen hatte. Pläne für ein solches Karenzgesetz lagen schon zu rot-grünen Regierungszeiten in der Schublade, wurden damals jedoch nicht umgesetzt. Von einer „Lex Lies“ zu sprechen, geht daher zwar zu weit. Aber der Fall hat zumindest die Sache erheblich beschleunigt und vorher bestehende Bedenken bei der CDU beseitigt.

Der rot-schwarze Entwurf orientiert sich nach eigener Aussage „größtenteils an den entsprechenden Regelungen des Bundesministergesetzes“. Er solle „den Anschein einer voreingenommenen Amtsführung im Hinblick auf spätere Karriereaussichten oder durch die private Verwendung von Amtswissen nach Beendigung des Amtsverhältnisses“ verhindern. „Zugleich schützen die Vorschriften die Betroffenen vor Unsicherheiten und ungerechtfertigter Kritik.“ Die neuen Vorschriften sollen auch bei einer selbstständigen Beschäftigung oder unentgeltlichen, ehrenamtlichen Tätigkeit gelten, um jeden Anschein einer Einflussnahme zu vermeiden.

Nach der Lies-Absage an den BDEW-Chefsessel hatten schon die oppositionellen Grünen im Landtag einen Gesetzentwurf eingebracht – mit deutlich schärferen Vorgaben: Dort soll die Karenzzeit drei volle Jahr betragen; ein Verstoß gegen die Anzeigepflicht zieht ein mindestens dreimonatiges Arbeitsverbot nach sich. Auch für Abgeordnete wollen die Grünen eine Wartefrist. Pikant: Nach dem Korb des niedersächsischen Umweltministers übernimmt jetzt die grüne Bundestagsabgeordnete Kerstin Andreae den hochdotierten Verbandsposten.