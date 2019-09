Traditionsuni Göttingen sucht weiter neuen Präsidenten

An Mahnungen fehlt es nicht an die Adresse der Universität Göttingen. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD), die dort studierte, forderte ein Ende des „Hickhacks“. Und Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) warnte, man könne sich zwar sehr gut dauerhaft mit sich selbst beschäftigen. „Das Ziel ist aber wissenschaftliche Reputation“, so der Minister.

Nach einer krachend gescheiterten Präsidentensuche hängt der Haussegen an der traditionsreichen Universität ziemlich schief. Wer die Geschichte halbwegs verstehen will, muss wohl mit dem Selbstverständnis der Hochschule beginnen. „1737 im Zeitalter der Aufklärung gegründet fühlt sie sich den Werten der gesellschaftlichen Verantwortung von Wissenschaft, Demokratie, Toleranz und Gerechtigkeit verpflichtet“, heißt es oben auf der Webseite. In der Gegenwart allerdings geht es auch um Wissenstransfer, einen „Innovationscampus“ oder auch das Abschneiden in prestigeträchtigen Exzellenz-Wettbewerben des Bundes. Und da blieb Göttingen zuletzt deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Präsidentin Ulrike Beisiegel, eine Biochemikerin, kündigte jedenfalls ihren vorzeitigen Rückzug an - auch wegen der „Diskussion um ihre Amtsführung“.

Spoun sollte aus Lüneburg kommen

In ein neues Zeitalter sollte der Präsident der Lüneburger Leuphana Universität, Sascha Spoun, die Göttinger führen. Der Wirtschaftswissenschaftler gilt als exzellenter Wissenschaftsmanager. Die „Leuphana“ hatte Spoun mit unermüdlichem Einsatz und viel PR in der Hochschulszene etabliert. Spoun sei „ein bisschen ein Exot, aber mit sehr guter Reputation“, sagt ein Insider. Schlagzeilen machte zwar vor allem das teure Leuphana-Gebäude des Stararchitekten Daniel Libeskind. Doch Spoun bewegte auch sonst viel, darunter neue Studienmodelle.

Im Juni hatte die Universität Göttingen mitgeteilt, dass der Senat mit großer Mehrheit für Spoun als neuen Präsidenten gestimmt habe. Doch obwohl Spoun schon den obligatorischen Glückwunsch-Blumenstrauß in den Händen hielt, platzte der Wechsel. Offiziell waren es Fehler beim Auswahlverfahren, die schließlich zum Scheitern der Personalie führten. Spoun hatte laut Hochschule die Findungskommission zur Präsidentensuche bei Fragen zur künftigen Entwicklung der Universität „jenseits von Personalfragen“ beraten. Das aber tat Spoun offenbar so gut, dass er selbst in den Blickpunkt rückte. Ein Berater als Sieger eines Auswahlverfahrens? „Letztlich war er aus der Gruppe der ausgewählten möglichen Kandidatinnen und Kandidaten für das Präsidentenamt der einzige, den die Findungskommission dem Senat empfohlen hatte“, so die Hochschule. Doch jene neuen „Gestaltungsmöglichkeiten“, von denen seinerzeit mit Verweis auf Spoun euphorisch die Rede war, empfanden etliche an der Uni wohl als Drohung. Göttinger Professoren schrieben Leserbriefe, ein unterlegener Konkurrent kündigte einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht an. Im August erklärte der Vorsitzende des Stiftungsrates und des Stiftungsausschusses der Hochschule, Wilhelm Krull, seinen Rücktritt – aufgrund der „aus formalrechtlichen Gründen gescheiterten Berufung“ Spouns. Der Wahlvorgang sei zwar dokumentiert, aber nicht lückenlos dokumentiert“, erklärte auch Minister Thümler. „Das ist natürlich ein Problem“, seufzte Thümler am Rande einer Pressekonferenz zum neuen Hebammen-Studium. Spoun selbst hatte schließlich erklärt, angesichts der Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verfahrens könne und wolle er ein solches Amt nicht annehmen.

Richtungsstreit an der Hochschule

Insider sprechen von einem Richtungsstreit an der Hochschule: auf der einen Seite „Modernisierer“ wie Spoun , auf der anderen Wissenschaftler, die eine Art Ausverkauf der alten Ideale und möglicherweise auch zuviel politische Fremdbestimmung fürchten. Ob der Aufstand klug war, ist durchaus umstritten. Spoun-Befürworter Krull etwa ist nicht nur als langjähriger Generalsekretär der VolkswagenStiftung eine feste Größe in der Wissenschaftsszene. „Wir halten es für ein fatales Signal, unsere Forschungsuniversität durch einen forschungsfernen, in seinem bisherigen Wirken als Präsident einer anderen niedersächsischen Hochschule höchst umstrittenen Manager vertreten zu lassen“, hatten dagegen Göttinger Professorinnen und Professorinnen in einem Protestbrief geschrieben.

„Alle Beteiligten sind sich darin einig, dass zum Wohle der Universität Göttingen schnellstmöglich tragfähige Lösungen für die aktuell vakanten Posten gefunden werden müssen, damit die Hochschule wieder in ruhiges Fahrwasser kommt“, sagte Thümler unserer Zeitung. Der Vorgang habe der Reputation der Uni Göttingen nicht gerade geholfen „Für die Universität Göttingen hat sich durch den Rückzug von Sascha Spoun und den Rücktritt des Stiftungsratsvorsitzenden Wilhelm Krull sowie die in der Universität entstandenen Kontroversen eine schwierige Situation ergeben“, erklärte Präsidentin Beisiegel. In einem Blog des Wissenschaftsjournalisten Jan-Martin Wiarda heißt es, der emeritierte Max-Planck-Direktor Reinhard Jahn könnte die Universität übergangsweise leiten. Wie auch immer: In publica commoda, zum Wohle aller, lautet das Motto der Hochschule.