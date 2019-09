Frau stirbt bei Verkehrsunfall im Kreis Goslar

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 im Landkreis Goslar ist eine 24-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteile, war die Frau am späten Montagabend in der Nähe von Goslar-Jerstedt aus zunächst unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem anderen Wagen kollidiert. Dessen 50 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt. dpa

