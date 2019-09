Unbekannte ersetzt „Hannover“ durch „Hitler“ in Reise-Plattform

Unbekannte haben nach Angaben der Polizei die Reise-Plattform Wikitravel im Internet so manipuliert, dass der Name „Hannover“ immer durch den Namen „Hitler“ ersetzt wurde. „Wir haben deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen Datenveränderung eingeleitet“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Hannover am Mittwoch. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.

Bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe

Die Polizei sei Anfang September über die Manipulationen informiert worden, sagte die Sprecherin. Daraufhin seien Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet worden. Im Falle von Datenveränderung drohen bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe. Die Manipulation auf der Internetplattform ist inzwischen beseitigt. Die Betreiber berichteten laut Zeitungsbericht von Problemen mit faschistischen und pornografischen Attacken gegen die Seite. dpa