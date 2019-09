Am Wochenende wird mildes Spätsommerwetter in Niedersachsen erwartet. Das Bild entstand bei Oldenburg.

Hannover. Hoch „Gaia“ bringt freundliches Wochenendwetter in den Nordwesten. Heißt: Viel Sonne, milde Temperaturen und wenige Wolken.

Das Wochenende wird in Niedersachsen sonnig und mild

Nach einem eher wechselhaften Freitag dürfen sich die Menschen im Nordwesten auf ein freundlicheres Wochenende einstellen. Hochdruckeinfluss werde sich vorübergehend durchsetzen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dank Hoch „Gaia“ wird vor allem für den Samstag ein freundlicher Wechsel zwischen Sonne und Wolken erwartet.

Viel Sonne zwischen Emsland und Harz

Mit den meisten Sonnenstrahlen rechnen die Wetterexperten zwischen dem Emsland und dem Harz. Die Höchsttemperaturen sollen am Samstag zwischen 19 Grad an der Nordseeküste, 20 Grad im Raum Bremen und bis zu 22 Grad im Harzvorland liegen. Dabei weht laut DWD ein schwacher Wind.

Sonntag kommt Regen – unklar ist, wann genau

Der Ausblick auf den Sonntag birgt für die Meteorologen noch leichte Unsicherheiten. Sie rechnen damit, dass von der Nordsee her Wolken über das Land ziehen, die auch Regen bringen. Am längsten trocken bleiben soll es im Südosten Niedersachsens. Bei Höchsttemperaturen von 25 Grad werde es dort wohl bis in die Abendstunden regenfrei bleiben. dpa