Niedersachsens AfD beschäftigt den Verfassungsschutz

Es brauchte am Freitag im Landtag offenbar einen ehemaligen Generalleutnant, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Joachim Wundrak, Oberbürgermeister-Kandidat der AfD für Hannover, war ins Parlament gekommen.

Zunächst einmal wird es ein AfD-Antrag zur „Nutzung von Kapazitäten der Bundeswehr zur Rückführung vollziehbar ausreisepflichtiger Migranten“ gewesen sein, der den Ex-Militär ins Parlament zog. Diskussionsstoff liefert Niedersachsens AfD derzeit allerdings reichlich. SPD, CDU, FDP und Grüne gehen noch weiter auf Abstand. Und Niedersachsens Verfassungsschutz soll auch Niedersachsens AfD mittlerweile als „Prüffall“ behandeln.

Öffentlich hatte die CDU-Fraktionsführung schon in der Vorwoche ihrem Unmut über die AfD Luft gemacht. Harte Kritik übte Fraktionschef Dirk Toepffer daran, wie die AfD im August beim „Tag der offenen Tür“ des Landtags aufgetreten sei. Einer jungen Frau mit Kopftuch, „erkennbar Migrationshintergrund“, sei bei der AfD ein Kaffeebecher mit der Aufschrift „Wir können nicht mehr Ausländer verdauen, das gibt Mord und Totschlag“ in die Hand gedrückt worden. Als Urheber war SPD-Politiker Helmut Schmidt genannt.

Als unpassend bis bedrohlich empfanden viele Abgeordnete auch eine genehmigte AfD-Demonstration am selben Tag in Hannover, die auch in Landtagsnähe führte. Dabei hatte auch die AfD-Landesvorsitzende und Fraktionschefin Dana Guth gesprochen. Auf der Landtagstreppe hätten „Typen in Lederkutten“ herumgesessen, so Toepffer, und Unterstützer der AfD hätten versucht, ein Transparent auszurollen. Der CDU-Abgeordnete Jens Nacke hatte Niedersachsens AfD schon im Vorfeld der September Landtagssitzung als „rechtsextreme Partei“ bezeichnet, im Parlament wiederholte Nacke diese Wertung. Weiter hatte die AfD-Fraktion beim „Tag der offenen Tür“ 18er-Packungen mit Dragees „AfD forte“ gegen „Volksverdummung“ verteilt. Die 18 steht in Neonazikreisen für die Buchstaben 1 und 8 im Alphabet, A und H, die Initialen Adolf Hitlers. Dahinter Absicht zu sehen, sei lächerlich, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Klaus Wichmann, nun im Landtag. In sogenannten persönlichen Erklärungen verwahrten sich mehrere AfD-Abgeordneten gegen den Vorwurf des Rechtsextremismus. Über die bisher mehr als 400 politischen Initiativen der Fraktion werde nicht berichtet, da bleibe dann nur noch die Provokation, sagte Wichmann. Das Zitat auf dem AfD-Kaffeebecher stammt in der Tat vom früheren SPD-Kanzler - verbunden mit der späteren Warnung Schmidts, es gebe die Neigung, „den Ausländern“ für alles die Schuld zu geben.

Zwar legt die AfD-Fraktion im Landtag in der Tat etliche Anträge vor, keineswegs nur zur Flüchtlingspolitik. Ihre Abgeordneten debattieren auch in der Sache mit. So klang der Finanzpolitiker Peer Lilienthal in der Haushaltsdebatte mit seinen Warnungen vor Haushaltsrisiken durch den Kapitalbedarf der Nord-LB sehr ähnlich wie Grüne und FDP. Pressekonferenzen machte die Fraktion aber bislang eher in eigener Sache, so zur umstrittenen „MähToo“-Aktion gegen Schächten oder zum eigenen „Lehrer-Meldeportal“. Eine Pressekonferenz mit eigenen Landtagsthemen hat die Fraktion erst kürzlich eingeführt. Guth machte sich am Donnerstag in einer „Aktuellen Stunde“ der AfD über das Flüchtlingsprojekt „Nest“ lustig - zum spürbaren Befremden der anderen Fraktionen .

„Extremistische Bestrebungen haben in der AfD keinen Platz“, betonte Wichmann im Landtag. So hatte die AfD den früheren Landeschef der Jungen Alternative, Lars Steinke, ausgeschlossen. Guth hatte im Vorfeld des Braunschweiger AfD-Bundesparteitags auch erklärt, mehr „Flügel“ brauche man nicht. Anführer dieses besonders radikalen Parteiflügels ist Björn Höcke. „Diese Partei ist längst auf dem Weg nach rechts außen“, hatte Innenminister Boris Pistorius (SPD) während der Landtagssitzung aber über die Niedersachsen-AfD gesagt. Die AfD weist das zuück.

Der Verfassungsschutz bestätigt und dementiert aus juristischen Gründen einen „Prüffall“ AfD zwar nicht, über den der NDR berichtet hatte. „Im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages erfolgt bereits eine fortlaufende inhaltliche Prüfung der Partei und ihrer Teilorganisationen“, hieß es aber zum Grundsätzlichen. Die „Prüffall“-Entscheidung soll angeblich schon im Juli erfolgt sein - das wäre lange vor der Demo und vor dem Tag der Offenen Tür.