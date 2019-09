Städte fordern mehr Tempo bei der Verkehrswende

Eine Stadtbahn fährt in Hannover. Der Deutsche Städtetag hat bei einer Sitzung in Salzgitter die Bedeutung des Verkehrssektors beim Klimaschutz betont.

Salzgitter. Das Präsidium des Deutschen Städtetags beriet in Salzgitter über das Klimapaket des Bundes. .

Gute Ansätze, aber insgesamt noch nicht ausreichend: Das Präsidium des Deutschen Städtetags hat von Bund und Ländern in Sachen Klimaschutz mehr Anstrengungen insbesondere in der Verkehrspolitik gefordert.

„Vielleicht ist der Verkehr der Schlüssel“, sagte der Präsident des Städtetags, der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), nach einer Präsidiumssitzung des Städtetags in Salzgitter. Dies gelte nicht nur für die Klimafrage, sondern auch für das Problem des Stadt-Land-Gefälles. Nötig seien mehr moderne Busse und Bahnen, damit mehr Bürger auf den ÖPNV umstiegen. Alternative Antriebe zu fördern sei ebenso richtig wie das Bahnfahren atttaktiver zu machen, heißt es in einer Erklärung des Städtetaqs. „Allerdings wird manches zu zaghaft und langsam angepackt“, so Jung.

Der Städtetag erneuerte seine Forderung, wonach der Bund bereits vor 2025 jährlich 2 Milliarden Euro für die kommunale Verkehrsinfrastruktur durch das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zur Verfügung stellen solle. „Auch die Länder müssen dies unterstützen“, so Jung. Mit diesen Mitteln würden Stadt-, U- und Straßenbahnsysteme realisiert oder ausgebaut, die den städtischen Verkehr am Leben hielten. Verbesserungen bei den Abgasen würden durch immer mehr und immer schwerere Fahrzeuge „aufgefressen“, so der Städtetag.

Der Städtetag tritt außerdem dafür ein, dass für Städte die Möglichkeit einer City-Maut zur Entlastung der Innenstädte bestehen müsse. „Wir fordern keine bundesweite City-Maut“, betonte der Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. Der Städtetag geht davon aus, dass die im Klimapaket der Bundesregierung beschlossenen „Maßnahmen“ nicht ausreichen werden, um die international vereinbarten Klimaziele zu erreichen. Gastgeber des Treffens war Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU).