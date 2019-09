Fahrradfreundlich: Auszeichnung für den Regionalverband

Ein Mann fährt mit seinem Fahrrad auf einem Radweg. Bei einer Tagung in Lüneburg gab es nun Auszeichnungen für Fahrrad

Der Regionalverband Großraum Braunschweig ist als „Impulsgeber Fahrradmobilität“ ausgezeichnet worden. Das teilte das Wirtschafts- und Verkehrsministerium des Landes nach einer Fachtagung in Lüneburg mit.

Die Jury zeichnete die „breite Verankerung der Radverkehrsförderung“ beim Regionalverband aus, insbesondere übergeordnete Konzepte, ein „Radportal“ sowie vielfältige Beratungsleistungen. Auch Radschnellverbindungen seien als wichtige Aufgabe benannt worden. Emden, Göttingen, Nordhorn und Hemmingen erhielten die Zertifizierung „Fahrradfreundliche Kommune“.

Laut Ministerium steigt der Anteil des Radverkehrs in Niedersachsen seit Jahren. Von knapp 13 800 Kilometern Radwege befinden sich die meisten in Kommunen. Radschnellwege gibt es laut Ministerium in Göttingen und Osnabrück. Der Rat der Stadt Braunschweig hatte jüngst grünes Licht für einen Schnellweg nach Salzgitter und Wolfenbüttel gegeben. Die Federführung hat auch hier der Großraum-Verband.