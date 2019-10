Auf der Straße angeschossen: 43-Jähriger stirbt an Verletzungen

Hannover. Zeugen hatten den Mann am Sonntagabend blutend auf einer Straße in Hannover gefunden. Die Polizei fahndet noch nach dem Täter.

Ein 43 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend in Hannover angeschossen worden – am Dienstagvormittag starb er an den Folgen seiner Verletzungen.

Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Zeugen hatten den 43-Jährigen stark blutend auf einer Straße im Norden der Stadt gefunden und Erste Hilfe geleistet. Der mutmaßliche Schütze konnte fliehen. Der Hergang der Tat war zunächst unklar, wegen der Dunkelheit und strömenden Regens hätten die Zeugen schlechte Sicht gehabt. Allerdings hätten sie einen Mann wegrennen sehen und auch einen Schuss gehört.

Bei dem unbekannten Täter soll es sich den Angaben zufolge um einen etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter großen Mann handeln. Er seischlank und habe kurzes, dunkles Haar gehabt. Die beiden Ersthelfer hätten sich inzwischen gemeldet, die Polizei sucht aber weitere Zeugen.