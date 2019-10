Als die Polizei eintraf, saß der Eindringling immer noch am Esstisch in der Küche (Symbolbild).

Hannover. Der Mann habe in der Küche Kartoffeln geschält, als die WG-Bewohner am Freitagmorgen aufstanden, berichtete Staatsanwalt Thomas Klinge.

Hannover: Mann bricht in WG ein – und schält Kartoffeln

In Hannover hat ein 49-Jähriger die Wohnungstür einer WG aufgebrochen und sich dann seelenruhig über die Essensvorräte hergemacht. Der Mann habe in der Küche Kartoffeln geschält, als die WG-Bewohner am Freitagmorgen aufstanden, berichtete Staatsanwalt Thomas Klinge. Erst nach und nach hätten die jungen Leute gemerkt, dass der Mann bei keinem ihrer Mitbewohner zu Gast war. Sie konnten sich mit dem 49-Jährigen nicht verständigen, weil er aus Rumänien stammte und weder Deutsch noch Englisch sprach.

Polizei trifft ein – 49-Jähriger sitz noch in der Küche

Die WG stimmte ab und entschied, die Polizei zu rufen. Als die Beamten eintrafen, saß der Eindringling immer noch am Esstisch in der Küche. Die Beweggründe für sein Handeln habe man noch nicht klären können, sagte der Staatsanwalt. Auf der Verlustliste der Wohngemeinschaft: Würstchen, Toast, Fischstäbchen und Himbeerlikör. dpa