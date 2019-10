US-Truppenaustausch führt erneut durch Niedersachsen

Hannover. Rund 300 Fahrzeuge werden in vier Nächten auf der A2 in Richtung Magdeburg unterwegs sein. Behinderungen des Verkehrs sind möglich.

Die US-Streitkräfte nutzen Niedersachsen in den kommenden Tagen wieder als Durchgangsstation für Militärtransporte – und könnten so für Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 2 sorgen.

Im Rahmen der Operation „Atlantic Resolve“ tauscht die US-Armee alle neun Monate Truppen und Material in Osteuropa aus. Dabei komme Deutschland als Transitland seinen Nato-Verpflichtungen nach, teilte das Landeskommando Niedersachsen am Montag in Hannover mit.

Aus den Niederlanden nach Polen

Der Transport von rund 300 Radfahrzeugen erfolgt demnach in mehreren Konvois in vier Nächten auf der A2 in Richtung Magdeburg. Zeitweilige Behinderungen des Straßenverkehrs seien nicht auszuschließen.

Den Angaben zufolge wird eine Brigade aus den USA über den Seeweg ins niederländische Vlissingen verlegt. Von dort aus gehe es per Bahn, Straßentransport und Binnenschiff weiter nach Polen. dpa