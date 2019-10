U-Haft in der Türkei: Braunschweiger hat mehr Leidensgenossen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht im Parlament in Istanbul. Wie beim Fall des Braunschweiger Hüseyin M. werden immer mehr Deutsche mit türkischen Wurzeln in der Türkei inhaftiert, weil sie Erdogan über soziale Medien beleidigt haben sollen.

Vor gut einem Jahr saß der Braunschweiger Hüseyin M. in türkischer U-Haft. 45 Tage verbrachte der heute 43-Jährige von August bis Mitte Oktober im Gefängnis in Söke an der Ägäisküste. Die anderthalb Monate in türkischer U-Haft hat der Deutsche mit türkischen Wurzeln gut verarbeitet. Er und seine Frau blicken nach bangen Tagen in der Türkei wieder nach vorne, sind optimistisch.

Hüseyin M. hat beruflich und privat wieder Fuß gefasst, steht mitten im Leben, hieß es aus engen Familienkreisen. M. und seine Frau wollten sich auf Anfrage nicht äußern. Der Schrecken sitzt offenbar doch noch tief. Zumal der Braunschweiger Mitte April dieses Jahres zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe sowie einer Geldstrafe im niedrigen vierstelligen Bereich vom Gericht in Ankara verdonnert wurde. Zudem werden nach dem türkischen Militäreinsatz in Syrien persönliche Freiheiten in der Türkei weiter eingeschränkt.

Schon im April verfolgte der Braunschweiger das Urteil lieber aus der Ferne. Zu groß war die Angst, dass die türkischen Sicherheitsbehörden ihn gleich wieder dabehalten. Wie nun zu hören war, will das Ehepaar auch in den nächsten Jahren nicht wieder in die Türkei einreisen – obwohl die Eltern der Frau dort leben.

Hüseyin M. musste sich wegen angeblicher Beleidigungen verantworten. Er soll den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am 23. Mai 2014 und am 27. Juli 2015 auf Facebook laut Anklageschrift als „Diktator“ und als „Kindermörder“ bezeichnet haben. Der Braunschweiger bestreitet das.

Türkische Polizisten hatten den 43-Jährigen Ende August 2018 während eines Urlaubs mit seiner Frau bei den Schwiegereltern festgenommen. Im vergangenen August wurde der Braunschweiger in mehreren Mails an türkische Behörden – darunter das Präsidialamt – denunziert. Wer dahinter steckt, ist immer noch unbekannt. Hüseyin M. drohten sechs Jahre Haft.

Der Fall Hüseyin M. belastete die deutsch-türkischen Beziehungen. Kanzlerin Angela Merkel machte ihn beim Staatsbesuch Erdogans Ende September 2018 in Deutschland zum Thema. Ex-Außenminister Sigmar Gabriel machte sich auf Wunsch der Familie für Hüseyin M. stark, nutzte im Hintergrund seine guten Beziehungen zu türkischen Spitzenpolitikern. Ein Großteil der Familie M. lebt in Salzgitter, das zum Wahlkreis Gabriels zählt.

Der Bruder Deniz M. wohnt in Salzgitter. Im Interview mit unserer Zeitung nahm er damals seinen Bruder in Schutz, klagte an: „Die Türkei hält meinen Bruder als politische Geisel.“ Im Austausch mit weiteren in der Türkei inhaftierten Deutschen forderte Erdogan im vergangenen Herbst die Auslieferung von 136 Oppositionellen, die sich in Deutschland befanden. Der Braunschweiger sollte also Teil eines Tauschhandels werden. Dazu kam es nicht.

Wie Hüseyin M. ging es weiteren Deutschen mit türkischen Wurzeln. Sie planten einen Urlaub in der türkischen Sonne – und landeten im Gefängnis. Oft lag das wie beim Braunschweiger an vermeintlich kritischen Einträgen auf Facebook.

Medien berichteten im August zum Beispiel von einem 36-Jährigen aus Offenbach in Hessen, der bei der Einreise im türkischen Badeort Antalya festgenommen worden ist. Die Justiz wirft Osman B. laut WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ „Terrorpropaganda“ auf Facebook vor. Dem Familienvater droht eine lange Haftstrafe. Der Vorwurf basiert demnach auf einem Beitrag auf seinem Facebook-Profil. Dort ist der Offenbacher mit türkischen Wurzeln auf einem Sofa in einer Privatwohnung zu sehen – über ihm ein Poster des PKK-Anführers Abdullah Öcalan. Die PKK gilt als Terrororganisation, ist in Europa verboten.

Ein weiteres Beispiel war der Hamburger Dennis E., der laut türkischem Staatsanwalt auf Facebook Beiträge geteilt haben soll, die als Terrorpropaganda zu werten seien. Er durfte Anfang Januar nach rund fünf Monaten Untersuchungs- und Abschiebehaft nach Deutschland ausreisen. Der Münchner Adnan S., der für die Beerdigung seiner Mutter in die Türkei gereist war, hatte zu Jahresanfang wegen ähnlicher Vorwürfe die Türkei wochenlang nicht verlassen dürfen.

Auch ein in der Türkei rund vier Wochen lang festgehaltener Bremer Sozialarbeiter und Musiker ist wieder daheim. Er sei wieder in Deutschland angekommen, bestätigte Özgür C. (43) der Deutschen Presse-Agentur. „Ich durfte ausreisen, nachdem ich eine Kaution von 30.000 Lira (etwa 4800 Euro) hinterlegt habe.“ Die türkische Justiz wirft ihm Terrorpropaganda vor. Sie gründe ihre Vorwürfe auf Facebook-Einträgen aus den Jahren 2014, 2015 und 2017, sagte Özgür C..

Wegen der Häufung der Fälle steht eine entsprechende Warnung mittlerweile sogar in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amts: „Festnahmen und Strafverfolgungen deutscher Staatsangehöriger erfolgten vielfach in Zusammenhang mit regierungskritischen Stellungnahmen in den sozialen Medien.“ Der türkische Militäreinsatz in Syrien verschärft die Situation zusätzlich.

Ausreichend sei im Einzelfall schon das Teilen oder „Liken“ eines fremden Beitrags entsprechenden Inhalts, heißt es auf den Seiten des Auswärtigen Amts. Und: „Dabei können auch nichtöffentliche Kommentare durch anonyme Denunziation an türkische Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden sein“ – der Braunschweiger Hüseyin M. wurde auch denunziert. Für ihn hat das Drama ein Ende.