Mehr antisemitische Straftaten in Niedersachsen

Ein Mitglied der Jüdischen Gemeinde. Dieses Bild entstand in Berlin. Auch in Niedersachsen sind die Zahl der antisemitischen Straftaten im ersten Quartal 2019 gestiegen.

Die Zahl der Ermittlungsverfahren aufgrund antisemitischer Straftaten ist im ersten Quartal 2019 in Niedersachsen laut Landesjustizministerium deutlich gestiegen. Während sie in den Jahren 2017 zu 2018 mit 76 und 63 nahezu konstant geblieben sei, liege der Wert im ersten Quartal 2019 bereits bei 80 und damit über dem jeweiligen Gesamtwert der beiden Vorjahre, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums.

Auch Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit fremdenfeindlich motivierten Straftaten hätten stark zugenommen. „Wir haben ein Antisemitismus-Problem in unserer Gesellschaft“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Präsentation des neuen Landesbeauftragten gegen Antisemitismus. Der frühere Landtags- und Regierungssprecher Franz Rainer Enste erhält eine Geschäftsstelle beim Justizministerium.

Ministerpräsident Weil: Schutzmaßnahmen nach Halle hochgestuft

Laut Weil sind die Schutzmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen landesweit nach dem Angriff auf eine Synagoge in Halle hochgestuft worden, insbesondere zu Gottesdiensten und besonderen Anlässen. Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Braunschweig, Renate Wagner-Redding, hält die Ernennung Enstes durch die Landesregierung „prinzipiell für richtig“. Mit Blick auf das eigene Sicherheitsgefühl, sagt sie: Der verstärkt sichtbare Schutz durch die Polizeibeamten sei nötig, es verändere aber das Bild des Gotteshauses in der Öffentlichkeit. „Ich hoffe einfach, dass interessierte Besucher auch künftig den Weg zu uns finden.“

Auch der Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde in Wolfsburg, Dimitri Tukuser, hatte berichtet, dass in seiner Gemeinde nach den Ereignissen von Halle erstmals ein Gespräch über Sicherheitsfragen mit der Polizei stattgefunden habe. Seitdem fühle er sich sicherer, so Tukuser.