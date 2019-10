Der Maurer von Capri

Der Kenner bestellt Caprese, ein Klassiker der italienischen Vorspeisenküche. Der Kenner weiß, dass dann Tomatenscheiben mit aufgeschnittenem Mozzarella und Basilikumblättern serviert werden, die mit Olivenöl beträufelt und mit Salz und Pfeffer gewürzt wurden. Schlicht und einfach, aber man muss drauf kommen. Spötter behaupten, dass der nach gar nichts schmeckende, kaugummigleiche Mozzarella auf diese Weise wenigstens etwas Geschmack erhält. Wie auch immer. Der Kenner also glänzt bei seiner Bestellung mit dem treffenden Wort, der Normalo bestellt Tomate-Mozzarella. Aber weder der eine noch der andere wird wissen, weshalb die Caprese heißt, wie sie heißt. Caprese heißt „zu Capri gehörend“, und so könnte man glauben, es handele sich um eine regionale Spezialität, die auf Capri genossen wird, wenn die rote Sonne im Meer versinkt. Die Legende ist anders. Ein Maurer auf Capri, ein stolzer Italiener, mithin ein Patriot, belegte demnach sein Panino zuerst mit Tomatenscheiben, dann mit Mozzarellascheiben und schließlich mit Basilikumblättern. Und was sah er? Genau, die italienische Tricolore.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder