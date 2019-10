Autobahnen sind künftig reine Bundessache

Autos fahren unter einer Schilderbrücke auf der Autobahn 2 bei Lehrte hindurch. Die Zuständigkeit für Autobahnen geht - nicht nur in Niedersachsen - an den Bund. Das hatten Bund und Länder in einem Reformpaket vereinbart.

Verzögerungen bei Straßenbauprojekten soll es durch die Reform nicht geben, „Umzugskarawanen“ für Behördenmitarbeiter schloss Bernd Althusmann aus. „Ich habe diese Reform kritisch gesehen“, räumte Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister aber ein.

Doch dann beschrieb Althusmann (CDU), was auf Niedersachsen zurollt: Mit der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung werden vom Januar 2021 an nicht mehr die Länder, sondern allein der Bund für Planung, Bau, Betrieb und Erhalt der Autobahnen zuständig sein. Das bekräftigte das Ministerium am Donnerstag in einer Erklärung. „Ich wollte die Autobahnen nicht loswerden, im Gegenteil“, betonte Althusmann bei einer Pressekonferenz im Wirtschaftsministerium. Der Wechsel in der Zuständigkeit war Teil eines komplexen Verhandlungspakets zwischen Bund und Ländern zu Zeiten der Vorgänger-Landesregierung. „Diese Strukturreform ist ein Bremsklotz für den Straßenbau und trägt lediglich zur Verunsicherung der vielen Beschäftigten in den Landesbehörden bei“, hatte im Dezember 2016 der damalige Wirtschafts- und Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) erklärt.

Rund 900 Mitarbeiter wechseln zum Bund

Unter Nachfolger Althusmann wird es nun ernst. Rund 900 der mehr als 3200 Mitarbeiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr werden laut Althusmann zum Bund in eine große Bundesgesellschaft wechseln. Alle 13 Standorte der Landesbehörde einschließlich der 55 Straßenmeistereien sollen zwar erhalten bleiben. Mit Ausnahme vom eigenen Bereich Hannover sollen aber je zwei Geschäftsbereiche der Landesbehörde künftig in einer „standortübergreifenden Kooperation“ eng zusammenarbeiten. Für die Region sind das Wolfenbüttel und Goslar. Bei der Abwicklung größerer Projekte soll jeweils einer der Partner eine Leitungsfunktion haben. Weitere Teams sind Aurich und Oldenburg, Lüneburg und Stade, Lingen und Osnabrück, Nienburg und Verden sowie Hameln und Gandersheim. Der erstgenannte Geschäftsbereich hat - bei grundsätzlicher Gleichberechtigung - jeweils die Steuerung, in der Region also Wolfenbüttel gegenüber Goslar. „Für die Verkehrsteilnehmer in Niedersachsen ändert sich nichts“, sagte Althusmann. Der Bund hat seine zentrale Niederlassung in Hannover und werde Außenstellen haben, so in Wolfenbüttel, hieß es.

Minister Althusmann: Es bleibt genug zu tun

Dass es den Landesbehörden ohne Autobahnen an Arbeit mangeln könnte, glaubt Althusmann nicht. „Niedersachsen wird weiterhin zuständig sein für mehr als 4600 Kilometer Bundesstraßen, mehr als 8000 Kilometer Landesstraßen, mehr als 4300 Brücken und 7600 Kilometer Radwege sowie rund 3600 Kilometer Kreisstraßen von 13 Landkreisen“, so der Minister. Der Bundesverkehrswegeplan 2030 sehe für Niedersachsen rund 100 Ortsumgehungen vor, hinzu kämen Hunderte von sanierungsbedürftigen oder neu zu bauenden Brücken. Beim Großprojekt A 39 seien die Arbeiten im Bereich der Landesbehörde Wolfenbüttel bereits sehr weit, hieß es auf Nachfrage. Schon deshalb befürchtet man durch die Übergabe an den Bund offenbar keine Probleme. Zu Verzögerungen führen eher etliche Klagen- und möglicherweise auch Behördenfehler. „Es ist zu erwarten, dass sich die Zeitfenster für Planung und Umsetzung weiter verlängern, da wichtige örtliche Nähe und Kenntnisse über regionale Besonderheiten verloren gehen werden“, erklärte dagegen der FDP-Abgeordnete Jörg Bode. Er war selbst in Niedersachsen Verkehrsminister. Der Bund will eine eigene GmbH aufbauen. Auch die Steuerung der digitalen Anzeigetafeln an den Autobahnen geht an den Bund.

Nach langen Verhandlungen mit den Personalvertretungen meinte Althusmann zwar, die niedersächsischen Mitarbeiter blieben alle an ihren Standorten. Andererseits hieß es, der Bund suche noch nach geeigneten Objekten. Und da die Bezahlung laut Personalvertretern beim Bund schon mal bei 200 bis 250 Euro brutto höher liegt, muss Niedersachsen auch aufpassen, dass es keinen Aderlass gibt. Althusmann ist dazu schon beim Parteifreund Reinhold Hilbers (CDU) vorstellig geworden, dem Finanzminister. Um den Bedeutungsverlust bei den Zuständigkeiten zu versüßen, soll es von 2020 an einen verbesserten Betriebsdienst sowie neue Fahrzeuge und Geräte geben.