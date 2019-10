Harz: Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach Schweinebesitzer

Gleich mehrfach ist ein kleines Schwein von Bürgern auf dem Parkplatz „Solligeshai“ an der B242 zwischen Anschlussstelle B243 und dem Kalkwerk Winterberg gesichtet worden. Wie die Polizei auf Facebook mitteilt, konnte bisher kein Halter ermittelt werden. Nun suchen die Beamten mit einem Fahndungsfoto des Tiers nach dem Besitzer.

Polizei ringt eine Stunde lang mit Schwein

In dem Facebook-Post heißt es: Nach ersten Ermittlungen gehört das Schwein keinem Landwirt in der Nähe. Ein hilfsbereites Paar aus Bad Grund hat das Schwein in Obhut genommen, nachdem es durch vollen Körpereinsatz durch die eingesetzten Beamten nach einer Stunde eingefangen werden konnte. Hinweise auf den rechtmäßigen Besitzer nimmt die Polizei in Seesen unter (05381) 9440 entgegen. red