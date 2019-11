Niedersachsen will mehr Streunerkatzen kastrieren

In Niedersachsen startet erneut eine Aktion zur Kastration von streunenden Hauskatzen. Dafür werden 150.000 Euro zur Verfügung gestellt, teilte das Landwirtschaftsministerium am Montag in Hannover mit. Tierschutzvereine, Tierheime und Privatpersonen könnten sich an der für sie kostenlosen Kampagne beteiligen. Im vergangenen Jahr wurden bei einer solchen Initiative im Bundesland mehr als 5.000 Katzen kastriert.

Mehr als 200.000 Streunerkatzen in Niedersachsen

Streunerkatzen sind Hauskatzen, die ausgesetzt wurden oder entlaufen sind und die den Bezug zum Menschen verloren haben. Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes gibt es rund zwei Millionen solcher freilebenden Katzen in Deutschland, in Niedersachsen seien es mehr als 200.000.

Jungtiere sterben meist früh

Die meisten dieser Katzen sind demnach unterernährt und leiden an Parasiten und Infektionen. Sie seien somit auch eine Gefahr für alle Hauskatzen, die sich bei Freigang anstecken könnten. Die Streunerkatzen bekommen in aller Regel zweimal im Jahr bis zu sieben Junge. Meist sterben die Jungtiere noch vor Erreichen des ersten Lebensjahres an Krankheiten und schlechter Futterversorgung.