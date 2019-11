Weniger Bahnübergänge in Niedersachsen: Kommunen skeptisch

Die geplante Abschaffung mehrerer Bahnübergänge stößt in den niedersächsischen Kommunen auf Bedenken. Der Städte- und Gemeindebund begrüßte zwar, dass der Bund die Kommunen bei der Finanzierung von Brücken und Unterführungen entlasten will. „Aber es muss auch genau geprüft werden, welche Bahnübergänge noch benötigt werden“, sagte Sprecher Thorsten Bullerdiek am Dienstag in Hannover.

Kommunen fordern Nachbesserungen

Die Kommunen seien zudem finanziell nicht in der Lage, den Umbau an den Kreuzungen zu stemmen. Der Gesetzentwurf des Verkehrsministeriums müsse daher nachgebessert werden.

Auch in Ostfriesland stießen die Pläne auf Kritik. „Jeden Bahnübergang, den wir haben, brauchen wir auch“, sagte der Bürgermeister von Westoverledingen, Theo Douwes, der „Ostfriesen-Zeitung“ am Dienstag. Geschlossene Übergänge schadeten dem Fahrradtourismus und führten zu mehr landwirtschaftlichem Verkehr durch Orte, sagte der Bürgermeister weiter.

Ziel: Züge sollen schneller und pünktlicher sein

Das Bundesverkehrsministerium will Engpässe im Schienennetz beseitigen. Ziel ist es, dass Züge schneller fahren können und pünktlicher werden. Wenn Bahnübergänge beseitigt werden, tragen bisher Bund, Bahn und Kommunen jeweils ein Drittel der Kosten.

Bund übernimmt höheren Kostenanteil

Künftig soll der Bund die Hälfte übernehmen, die Bahn ein Drittel und das Land, in dem die Kreuzung liegt, ein Sechstel der Kosten. Das Kabinett könnte den Entwurf am Mittwoch beschließen.