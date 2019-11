Hildesheim: Einbrecher bedrohen junge Frau mit Pistole

Zwei Männer haben bei einem Einbruch eine 23-Jährige mit einer Pistole bedroht. Anschließend wurden sie auf der Flucht von der Polizei festgenommen. Die beiden 35 und 40 Jahre alten Männer hätten am Montag versucht, in die Wohnung in Hildesheim einzudringen, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit.

Sie hatten offensichtlich mit einer leeren Wohnung gerechnet, bedrohten die junge Frau und flüchteten, als diese anfing zu schreien. Die 23-Jährige alarmierte die Polizei. Auf dem Bahnhofsvorplatz konnten die Tatverdächtigen festgenommen werden. Die Beamten stellten zudem Einbruchwerkzeuge, eine Schreckschusspistole und Pfefferspray bei den beiden sicher. Sie wurden nach kurzer Zeit wegen fehlender Haftgründe auf freien Fuß gesetzt. dpa