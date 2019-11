Jeder fünfte Kommunalpolitiker in Niedersachsen wurde bedroht

Der Städte- und Gemeindebund in Niedersachsen will Kommunalpolitikern den Rücken stärken – und warnt vor einer zunehmenden Gewalt gegen Bürgermeister und Ratsmitglieder. Jeder fünfte Kommunalpolitiker habe Bedrohungen erfahren, entweder über soziale Netzwerke oder in der direkten Ansprache. „Die...