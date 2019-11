Niedersachsens Pflegekammer ist ein Pflegefall

Die SPD-Abgeordnete Thela Wernstedt zog sich aufs Grundsätzliche zurück: „Die Pflege braucht eine geeinte Stimme“, sagte die SPD-Politikerin und Medizinerin. Doch nach einer Debatte im niedersächsischen Landtag scheint ungewisser denn je, ob die Pflegekammer Niedersachsen diese Stimme sein kann. Sozialministerin Carola Reimann (SPD) sprach im Parlament offen von Fehlern beim Einrichten der Kammer.

Gegen Bedenken gegründet

Die Pflegekammer Niedersachsen war zu Zeiten der rot-grünen Koalition gegründet worden - gegen Bedenken der damaligen Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD). Nachfolgerin Reimann hat das Problem geerbt, ihr Ministerium hat die Rechtsaufsicht über die selbstständige Kammer. Umstritten ist nicht nur die Pflichtmitgliedschaft in der Kammer, die als Lobby die Interessen der Pflegeberufe voranbringen soll. Die Kammer hatte dann Beitragsbescheide verschickt, in denen pauschal der Höchstsatz festgesetzt worden war. Der Ärger um die Beiträge geht seitdem immer weiter: In Landtagskreisen zirkulieren facebook-chats von Kammermitgliedern mit Beschwerden über rüdes Vorgehen der Kammer beim Festsetzen und Eintreiben von Beiträge. Erst vor wenigen Tagen hatte die Pflegekammer einen geplanten „Winterempfang“ bis auf weiteres absagen müssen, nachdem nach FDP, CDU und AfD auch das Sozialministerium auf Distanz gegangen war. In der November-Sitzung des Landtags lagen nun Anfragen zur Pflegekammer vor, die Ministerium und SPD-CDU-Koalition weiter in die Defensive brachten.

45.027 Zahlungserinnerungen

Mitglieder der Pflegekammer, welche die nötige Selbstauskunft zur Einstufung nicht abgäben, zahlten den Höchstbetrag, bekräftigte Ministerin Reimann in der Debatte. Für das Beitragsjahr 2019 sind das immerhin 217,80 Euro. 62.759 Mitglieder, rund 64 Prozent, hätten für das Beitragsjahr 2018 innerhalb der Frist ihre Selbsteinstufung eingereicht, erklärte die Landesregierung weiter. In fast 8000 Fällen waren Selbsteinstufungen von Mitgliedern für das Beitragsjahr 2018 zwar fristgerecht, aber formal fehlerhaft. In 134 Fällen lagen offenbar falsche Bescheide der Kammer vor. Rund zwei Drittel der Mitglieder müssten gemahnt werden, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner im Landtag. Dies zeige die geringe Akzeptanz der Kammer. „Rücksichtslos, mindestens aber unsensibel“ nannte Birkner das Verhalten der Kammer. Die wiederum betont in Erklärungen immer wieder, dass es sich um Zahlungserinnerungen ohne Mahngebühr handele. Falsche Bescheide der Kammer würden korrigiert, fehlerhafte Selbsteinstufungen könnten ebenfalls korrigiert werden, so die Kammer. Allerdings gibt es Fristen. Laut Landesregierung verschickte die Kammer Ende Oktober insgesamt 45.027 Zahlungserinnerungen im Verfahren um die Beiträge 2018. Geht es vor Gericht, drohen wieder hässliche Schlagzeilen.

Kammer klagt über Diskreditierung

Kammer-Präsidentin Sandra Mehmecke hatte in einer Erklärung gefordert, zu einer konstruktiven Diskussion zurückzukehren. „Eine für die Pflegeberufe in Niedersachsen wichtige berufspolitische Diskussionsveranstaltung wird als „Fest“ mit „Häppchen“ diskreditiert“, kritisierte Mehmecke die Diskussion um den Winterempfang. Dessen Kosten waren insgesamt mit knapp 14 000 Euro kalkuliert. Ministerin Reimann verwies in der Landtagsdebatte auf andere Bundesländer, die Pflegekammern hätten oder aktuell aufbauten, wie etwa Nordrhein-Westfalen. In NRW gibt das Land allerdings Millionen Euro dazu. „Aus heutiger Sicht war es ein Fehler, diese Anschubfinanzierung nicht vorzusehen“, sagte Reimann zur Lage in Niedersachsen. Während die Grünen klar für den Einsatz von Landesgeld plädieren, warb FDP-Fraktionschef Birkner per Brief an den Ministerpräsidenten sowie die Fraktionschefs von SPD, CDU und Grünen für einen Neustart: statt Kammer eine Pflegendenvereinigung auf freiwilliger Basis. Wie in Schleswig-Holstein findet sich die FDP hier Seite an Seite mit verdi, der mächtigen Gewerkschaft. Auch der CDU-Abgeordnete Volker Meyer plädierte in der Debatte für Freiwilligkeit. Aus SPD-Kreisen hieß es, nur sehr wenige stützten noch die Kammer. Eine offizielle Evaluation von deren Arbeit soll im Frühsommer 2020 vorgelegt werden. Wenn das überhaupt noch zu halten sei, sagt ein SPD-Parlamentsmitglied hinter vorgehaltener Hand.