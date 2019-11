Mehr Studierende in Niedersachsen als je zuvor

Eine Veranstaltung im Audimax der TU Braunschweig. Die Zahl der Studenten in Niedersachsen ist so hoch wie nie zuvor (Archivbild).

Die Zahl der Studenten in Niedersachsen ist so hoch wie nie zuvor. Im laufenden Wintersemester 2019/2020 sind an den Hochschulen des Landes 212.274 Studentinnen und Studenten eingeschrieben. Das sind nach vorläufigen Zahlen, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch veröffentlicht hat, 1,0 Prozent mehr als im vorangegangenen Wintersemester. Niedersachsen liegt damit im Bundestrend. Auch deutschlandweit hat die Studierendenzahl mit 2,897 Millionen (ebenfalls plus 1,0 Prozent) einen neuen Höchststand erreicht. In Bremen gab es einen geringfügig höheren Zuwachs (1,1 Prozent). Dort gibt es gegenwärtig 37.860 Studenten.

Hochschulen in Niedersachsen: Frauenanteil nimmt weiter zu

Der Frauenanteil unter den Studierenden an Niedersachsens Hochschulen hat sich weiter erhöht (plus 1,8 Prozent). An den Hochschulen des Landes sind jetzt 105.041 Frauen immatrikuliert. Dies entspricht einem Anteil von 49,5 Prozent.

Insgesamt ist die Zahl der Studenten in Niedersachsen in den vergangenen zehn Jahren um gut 47 Prozent gestiegen. Im Wintersemester 2009/2010 waren an den Hochschulen des Landes 143.927 Studentinnen und Studenten eingeschrieben. dpa