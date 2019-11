Arbeitslosenzahl in Niedersachsen im November leicht gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im November leicht gesunken. Insgesamt waren 207.789 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 2355 weniger als im Oktober und 4652 weniger als im Vorjahreszeitraum.

Arbeitslosenzahlen in Niedersachsen: Betriebe melden weniger freie Arbeitsplätze

Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat konstant. Die Zahlen zeigten, dass die Dynamik am Arbeitsmarkt allmählich nachlasse, sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Agentur für Arbeit am Freitag. Betriebe meldeten insbesondere in der Zeitarbeit, im verarbeitenden Gewerbe und in der Logistikbranche weniger freie Arbeitsplätze. Insgesamt wurden 69.944 freie Stellen gemeldet, 11,4 Prozent weniger als im Vorjahr. dpa