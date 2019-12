Ein alter, aber besonders schwerer Fall sexueller Gewalt gegen Frauen kommt am Mittwoch in Verden wieder vor Gericht (Archivbild).

Prozess in Verden: Frau über Tage festgehalten und vergewaltigt

Ein alter, aber besonders schwerer Fall sexueller Gewalt gegen Frauen kommt am Mittwoch in Verden wieder vor Gericht. Zwei Männer im Alter von 53 und 66 Jahren sind wegen Vergewaltigung und anderer Straftaten angeklagt. Die beiden Männer waren bereits 2008 zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten 2006 in dem Ort Garlstedt nahe Bremen drei Frauen gefangen genommen, sexuell misshandelt und mindestens eine von ihnen zur Prostitution gezwungen.

Vergewaltigungs-Prozess in Verden: Weiteres Opfer meldet sich

Erst Jahre nach diesem Prozess meldete sich ein weiteres mutmaßliches Opfer. Diese Frau soll im Februar 2006 über mehrere Tage festgehalten und vergewaltigt worden sein – ein brutaler Testlauf für die Entführungen, die ab August 2006 folgten. Über ihren Fall wird nun gesondert verhandelt, sie ist auch Nebenklägerin.

Die Frau war wie die späteren Opfer per Annonce angelockt worden. Der jüngere Angeklagte habe sie eingesperrt, „um an ihr Sexualdelikte zu begehen und um seine Machtfantasien auszuleben“, gab das Gericht die Anklage wieder. Er wollte die Frau auch zur Prostitution zwingen. Der ältere Angeklagte stellte dafür sein Haus zur Verfügung und hoffte dem Vorwurf der Anklage zufolge auf eine neue Einnahmequelle. Sie ließen ihr Opfer aber frei, weil der jüngere Mann die Entdeckung durch die Polizei fürchtete.

Älterer Täter auf Bewährung frei

Wegen seiner sadistischen Neigungen wurde der heute 53-Jährige 2008 zu 14 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Gegen den älteren Angeklagten wurden zwölfeinhalb Jahre verhängt. Er ist nach Verbüßung von zwei Dritteln der Haftstrafe auf Bewährung frei. dpa