Nach einer öffentlichen Fahndung haben sich in Hannover die Verdächtigen einer Schlägerei in der Stadtbahn gestellt (Symbolbild).

Schlägerei in Stadtbahn in Hannover – Verdächtige stellen sich

Nach einem Fahndungsaufruf der Polizei wegen einer Schlägerei in einer Stadtbahn in Hannover im Mai haben sich alle drei Tatverdächtigen gestellt. Wie die Polizei in der Landeshauptstadt am Sonntag mitteilte, meldeten sich ein 16-Jähriger und zwei 18-Jährige bei den Beamten.

Angriff in Stadtbahn Hannover – Opfer wehrt sich mit Pefferspray

Sie sollen im vergangenen Mai einen jungen Mann in einer Stadtbahn erst beleidigt und dann angegriffen haben. Das 20-jährige Opfer hatte sich mit Pfefferspray gegen die Angreifer gewehrt und wurde leicht verletzt. Die mutmaßlichen Täter waren zunächst unerkannt entkommen.