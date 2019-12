Rund 600 Menschen demonstrieren gegen Neonazi-Treffen in Eschede

Rund 600 Menschen haben am Samstag nach Polizeiangaben gegen eine sogenannte „Sonnenwendfeier“ von Neonazis in Eschede bei Celle demonstriert. Mit Trillerpfeifen, Spruchbändern und Sprechchören protestierten sie lautstark gegen das Treffen auf dem ehemaligen Hof Nahtz, der inzwischen der NPD gehört.

Kein Refugium für Neonazis in Eschede

Die Partei wolle den außerhalb des Ortes gelegenen Hof zu einem Gemeinschaftszentrum ausbauen, sagte Pastor Wilfried Manneke vom Netzwerk Südheide gegen Rechtsextremismus dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Der NPD-Hof darf nicht zum Refugium für Neonazis werden, das ist eine große Gefahr.“

Zehn Rechtsextremisten demonstrieren – kommen nichts ins Dorf

An einem geplanten Aufzug der NPD nahmen laut Polizei etwa zehn Rechtsextremisten teil. Sie kamen jedoch nicht bis in den Ort hinein, weil ihr Marsch nach anderthalb Kilometern an einer Kreuzung von Gegendemonstranten blockiert wurde. So kehrten sie wieder um. Die Zahl der Gegendemonstranten übertraf nach Angaben eines Polizeisprechers die erwartete Zahl bei weitem. Die Organisatoren sprachen sogar von bis zu 700 Teilnehmern. Zu den Protesten hatten mehrere Bündnisse und Initiativen aufgerufen.

Zahl der Protestanten übersteigt Erwartungen

Die NPD hatte das Anwesen in Eschede im Frühjahr von ihrem Mitglied Joachim Nahtz gekauft. „Die Treffen bekommen dadurch eine neue Qualität“, sagte der evangelische Pastor Manneke, der auch Vorsitzender der Initiative „Kirche für Demokratie - gegen Rechtsextremismus“ ist. Auf dem Hof Nahtz kommen Neonazis schon seit mehr als 20 Jahren zu „Sonnenwendfeiern“ und „Erntedankfesten“ zusammen. Seit vielen Jahren gibt es auch Proteste gegen diese Treffen.

NPD errichtet Zeltstadt

Nach Angaben des Celler Forum gegen Gewalt und Rechtsextremismus plant die NPD auf dem Hof ein „Projekt Nationales Niedersachsen in Eschede“. Dafür seien bereits erste Toiletten gebaut worden, sagte Manneke. Zeitweise habe die Partei auf dem Hof eine Zeltstadt errichtet. „Sie haben vor, noch lange hierzubleiben, dagegen wehren wir uns ganz heftig.“

Advents-Singen gegen Neonazis

Für den Abend hatten die Gemeinde Eschede und die örtliche evangelische Kirchengemeinde zu einem gemeinsamen Adventslieder-Singen in die Glockenkolkhalle eingeladen, um gegen die NPD-Pläne zu protestieren. epd