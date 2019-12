Vier Menschen sterben bei Autounfall bei Göttingen

Zwei Fahrzeugwracks stehen am Rande der Bundesstraße 3. Bei dem Verkehrsunfall nahe Göttingen mit fünf beteiligen Fahrzeugen wurden vier Menschen getötet.

Dransfeld. Außerdem gibt es weitere Verletzte. An dem Unfall waren fünf Autos beteiligt. Die Unfallursache steht noch nicht fest.

Vier Menschen sind bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Bundesstraße 3 nahe Dransfeld (Landkreis Göttingen) ums Leben gekommen. Es gab zudem mehrere Verletzte, wie die Polizei am späten Samstagabend mitteilte.

B3 musste gesperrt werden

Die Ursache für den Unfall mit fünf Autos war zunächst unklar. Die Unfallstelle befindet sich nach Polizeiangaben etwa 100 Meter hinter dem Ortsausgang von Dransfeld in Fahrtrichtung Göttingen. Die Bundesstraße musste in dem Bereich in beiden Richtungen gesperrt werden.

Weitere Einzelheiten sollen folgen

Mehr Einzelheiten gab die Polizei zunächst nicht bekannt, kündigte aber eine weitere Pressemitteilung für Sonntagmorgen an. dpa