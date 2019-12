Hannover. So alt werden Frauen in Niedersachsen statistisch gesehen. Männer erreichen 78 Jahre. Niedersachsen liegt im Bundesvergleich eher hinten.

82,8 Jahre – Lebenserwartung in Niedersachsen steigt

Die allgemeine Lebenserwartung in Niedersachsen ist weiter gestiegen. Für neugeborene Mädchen liegt sie nach einer Veröffentlichung des Landesamts für Statistik (LSN) bei 82,8 und für Jungen bei 78,0 Jahren.

Dies ergebe sich aus der der sogenannten Sterbetafel 2015/2017, teilte das LSN im aktuellen Niedersachsen-Monitor mit. Anfang dieses Jahrtausends hatten die Werte noch bei 80,7 Jahren (Mädchen) und 74,9 Jahren (Jungen) gelegen.

Lebenserwartung in Niedersachsen unter dem Bundesdurchschnitt

Bei der prognostizierten Lebenserwartung handele es sich um statistische Durchschnittswerte, schreiben die Statistiker. Je nach gesundheitlicher Verfassung und persönlichen Lebensverhältnissen könnten diese Werte über- oder unterschritten werden.

Insgesamt liegt die statistische Lebenserwartung in Niedersachsen etwas unter dem Bundesdurchschnitt. Demnach werden neugeborene Mädchen in Deutschland 83,2 und Jungen 78,4 Jahre alt. Die höchste Lebenserwartung haben Frauen (84,0 Jahre) und Männer (79,5 Jahre) in Baden-Württemberg.

Konkrete Gründe sind nicht bekannt

Die niedrigsten Werte für Frauen ergaben sich im Saarland (82,2) und für Männer in Sachsen-Anhalt (76,2). In Bremen können neugeborene Mädchen mit einem Lebensalter von 82,6 und Jungen mit 77,2 Jahren rechnen.

Konkrete Gründe für die unterschiedliche Lebenserwartung in den Bundesländern konnte ein Experte des Statistischen Bundesamts nicht nennen. dpa