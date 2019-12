Die kuriosesten Tiergeschichten des Jahres in Niedersachsen

Tiere sind: niedlich, gefährlich, durchgedreht und manchmal auch der beste Freund des Menschen. Nur eines sind sie ganz sicher nicht: langweilig. In Niedersachsen haben sie im Jahr 2019 für einiges an Furore gesorgt.

Pferd und Kornnatter sorgen für Stunt-Einlagen

Manche Tiere wagten sich 2019 an Stuntszenen wie aus dem Actionfilm. Auf der Autobahn 1 sprang ein Pferd bei voller Fahrt aus seinem Anhänger, nachkommende Fahrzeuge konnten gerade noch abbremsen. Um das Tier einzufangen und zum nächsten Parkplatz zu führen, wurde die Fahrbahn zwischen Wildeshausen und Hamburg für eine gute Stunde gesperrt. Das Tier trug lediglich ein paar Schürfwunden davon. Eher unfreiwillig startete eine kleine Kornnatter am Bremer Hauptbahnhof ihre Stunt-Karriere: Ein betrunkener Mann warf das 70 Zentimeter lange Tier immer wieder in die Luft und erschreckte damit Passanten.

Süßer Nachwuchs in Zoos und im Bremer Weserstadion

Was sich eingefleischte Werder-Fans vielleicht fürs eigene Kind wünschen, hat eine Eichhörnchen-Mutter in Bremen kurzerhand umgesetzt: Sie hat ihre Kinder im Weserstadion zur Welt gebracht. Natürlich erhielten die drei kleinen Nager stilechte Namen: Claudio (Pizarro), Max (Kruse) und Jiri (Pavlenka). Auch in den Zoos machte tierischer Nachwuchs 2019 immer wieder von sich reden. Sowohl in Hannover als auch in Bremerhaven kamen Eisbärbabys zur Welt. In Hannover wurde drei sibirischen Tigerbabys der Sommer versüßt. Sie bekamen im August eine große Eistorte mit Fleisch serviert und schleckten die Leckerei bei sommerlichen Temperaturen. „Die drei sind agil und unglaublich frech“, sagte Zoosprecherin Yvonne Riedelt.

Fledermaus, Minischwein und Bienenschwarm sorgen für Aufregung

Wenn die Dorfjugend die Spielo aufmischt: Drei junge Austernfischer sind zu nächtlicher Stunde laut schreiend in eine Spielothek im Landkreis Friesland spaziert. Die Polizei musste anrücken und die Krakeeler „in die Obhut ihrer Eltern übergeben“. In Bremerhaven hat eine kriminelle Fledermaus ebenfalls die Polizei auf den Plan gerufen. Das Tier löste gegen Mitternacht den Einbruchsalarm in einem Logistikunternehmen aus und musste von den Beamten eingefangen werden. Die Kosten des Einsatzes muss das Tier nicht tragen, wie ein Sprecher betonte: „In diesem Fall stellen wir keine Rechnung.“

Einen eher ungesunden Rastplatz hat sich ein Bienenschwarm an der Autobahn 1 ausgewählt: Auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants ließen sich rund 1000 Tiere nieder und riefen die Autobahnpolizei auf den Plan. Die holte einen örtlichen Imker, der den Schwarm einfing. In Seesen am Harz hat ein Minischwein die Polizei auf Trab gehalten. Fast eine Stunde lang habe er zusammen mit einem Kollegen vergeblich versucht, das Tier einzufangen, berichtete Polizeihauptkommissar Christian Sommer. Erst mit Hilfe von zwei Anwohnern konnte das 15 Kilogramm schwere Tier eingefangen werden.

Wo der Mensch das Nachsehen hat...

Etwas zu ambitioniert ging in Hildesheim ein Bussard auf die Jagd: Er wollte sich gleich einen ganzen Jogger schnappen. In einem Naherholungsgebiet stieß das Tier auf den Mann herunter und verpasste ihm eine Platzwunde am Kopf. In Leer hat ein Gärtner versucht, Mäuse mit Buttersäure zu bekämpfen. Mit verhängnisvollen Folgen: Er zog sich beim Einatmen der stark ätzenden Dämpfe nicht nur selbst Verletzungen zu, sondern löste auch einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. 50 Einsatzkräfte streiften teils in Schutzanzügen durch den Garten. Ganz profan endete die Begegnung eines Postboten mit einem Hund in Bremerhaven zwei Tage nach Nikolaus. Oberschenkel. Bisswunde. Krankenhaus. Ende der Geschichte.