Verunreinigtes Lammfleisch in Transporter auf A7 bei Hildesheim

Die Polizei in Hildesheim hat am Montag auf der Autobahn 7 mehrere Kilo verunreinigtes Lammfleisch in einem ungekühlten Transporter gefunden. Das Fleisch von vier geschlachteten Lämmern sei nicht vorschriftsmäßig eingepackt gewesen und habe den verunreinigten Boden berührt, sagte ein Polizeisprecher.

Fleisch aus dem Verkehr gezogen

Eine Mitarbeiterin des Veterinäramtes habe das Fleisch im Wert von 550 Euro überprüft und aus dem Verkehr gezogen. Die anderen Lebensmittel in dem Transporter, unter anderem Eier und Gemüse, blieben demnach durch die winterlichen Temperaturen kalt genug und könnten weiterverarbeitet werden. dpa