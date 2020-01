SPD will mehr Frauen im Landtag und dafür Paritätsgesetz vorlegen

Die SPD in Niedersachsen will Vorschläge für ein Paritätsgesetz vorlegen, mit dem der Frauenanteil im Landtag erhöht werden soll (Archivbild).

Die SPD in Niedersachsen will Vorschläge für ein Paritätsgesetz vorlegen, mit dem der Frauenanteil im Landtag erhöht werden soll. Vom Landesverband erarbeitete Überlegungen sollen in der kommenden Woche mit Verbänden und Gewerkschaften erörtert werden, teilte die SPD am Dienstag mit.

Die Debatte um mehr Frauen in Parlamenten hatte der Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzende Stephan Weil (SPD) vor einem Jahr angestoßen. Er hatte für eine Änderung des Wahlrechts plädiert, damit Männer und Frauen künftig zu gleichen Anteilen in Parlamenten vertreten sind.

Idee der SPD: Eine Frau und ein Mann aus jedem Wahlkreis

Der Koalitionspartner CDU lehnte den Vorstoß aber ab. Auch Vertreter der Fraktionen von FDP und AfD bewerteten ihn negativ. Die Grünen forderten vergeblich eine Enquetekommission, um über Wege zu einem höheren Frauenanteil zu beraten.

Nach den SPD-Überlegungen könnte die Zahl der Landtagswahlkreise von 87 auf 50 reduziert und dann aus jedem Wahlkreis jeweils eine Frau und ein Mann ins Parlament entsandt werden. Wie genau das funktionieren könnte, dafür gibt es unterschiedliche Modelle.

Frauenanteil im niedersächsischen Landtag liegt bei 29 Prozent

Wie das Politikjournal „Rundblick“ berichtete, beinhaltet eine zweite Variante der SPD, die Zahl der Wahlkreise beizubehalten. Jede Partei mit einem Übergewicht an männlichen Direktkandidaten müsste dann aber von ihrer Liste solange Frauen zum Zuge kommen lassen, bis ein Gleichgewicht in der Fraktion erreicht ist.

Derzeit liegt der Frauenanteil im Landtag bei 29 Prozent. Am höchsten ist die Quote bei den Grünen mit 58 Prozent, gefolgt von der SPD mit 37 Prozent. Die FDP kommt auf 27 Prozent, die CDU auf 18 Prozent, die AfD auf 11 Prozent. dpa