Landesforsten kritisieren Autor und Förster Peter Wohlleben

Peter Wohlleben in einer Szene des Films "Das geheime Leben der Bäume". Der Film kommt am 23.01.2020 in die deutschen Kinos.

Im Vorfeld des Auftritts des Autors Peter Wohlleben in Braunschweig üben die Niedersächsischen Landesforsten Kritik an dessen Positionen. Der Förster und Bestsellerautor Wohlleben will am kommenden Dienstag im Braunschweiger Astor-Kino seinen Film „Das geheime Leben der Bäume“ vorstellen und Fragen beantworten. Wie unsere Zeitung erfuhr, hatten die Landesforsten eine Anfrage, an der Veranstaltung teilzunehmen, zurückgewiesen – mit der Begründung, zentrale Aussagen Wohllebens ließen wissenschaftliche Belege vermissen oder widersprächen wissenschaftlich belegten Erkenntnissen.

Landesforsten-Sprecher Mathias Aßmann bestätigte die Absage gegenüber unserer Zeitung. „An einem Diskussionsformat hätten wir gerne teilgenommen“, sagte er. „Die Anfrage an uns bezog sich allerdings lediglich auf eine Kooperation in Bezug auf die Bewerbung der Veranstaltung – und das wollten wir nicht.“ Anerkennenswert an Wohllebens Büchern sei zwar, dass er dem Thema Wald in der Öffentlichkeit „unheimlich Vorschub geleistet hat“. Wohlleben wisse, wie man Dinge gut und verständlich darstelle und erzähle, so Aßmann, „aber seine Schlüsse hinken“. Beispiele hierfür sind aus Sicht des Sprechers die zahlreichen „Vermenschlichungen“ in Wohllebens Werk.

So spreche der Autor etwa von „der Buche und ihren Kindern“. Zwar seien anschauliche Vergleiche durchaus legitim, um komplexere Sachverhalte zu beschreiben. „Jedoch“, so Aßmann, „zwischen den Bäumen eine soziale Mutter-Kind-Beziehung zu zeichnen, ist schlicht falsch. Ab dem Punkt, an dem die Samen keimen und wachsen, ist es ein knallharter Kampf ums Überleben.“

Problematisch wird es aus Sicht des Landesforsten-Sprechers vor allem dann, wenn solche Bilder handlungsleitend werden. „Wenn wir anfangen, aus dieser Vermenschlichung heraus unsere moralischen Schlüsse zu ziehen, ist das falsch.“ Schließlich werde Holz als Werk- und Rohstoff benötigt. Dass eine nachhaltige Nutzung möglich sei, lasse Wohlleben „nur sehr beschränkt“ gelten, so Aßmann.

Zudem, so Aßmann, würden Forstunternehmen wie die Landesforsten zu Unrecht von Wohlleben kritisiert. „Das Umdenken, das er fordert, hat längst stattgefunden“ Bereits seit Anfang der neunziger Jahre baue das Unternehmen die Fichten-Monokulturen im Harz zu Mischbeständen um.