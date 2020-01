Die „Landarztquote“ für Niedersachsen rückt näher

Hannover. Die SPD-Landtagsfraktion will 2020 die ländlichen Räume stärken - so in der Medizinerversorgung.

Vom Ärztemangel bis zu Mobilfunk und ÖPNV: Die Situation im „ländlichen Raum“ will Niedersachsens SPD-Landtagsfraktion im Jahr 2020 zu einem ihrer Schwerpunktthemen machen. Das kündigte die Fraktionsvorsitzende im Landtag, Johanne Modder, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Parlamentsgebäude an.

Was ein landesweites ÖPNV-Ticket für Schüler und Auszubildende angeht, bremste Modder - wie zuvor Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) - die Erwartungen. Am klügsten wäre es, auf regionale Lösungen zu setzen, sagte Modder unter Verweis auf die Vielzahl der Tarifverbünde im Land. Man warte nun auf die angekündigten Vorschläge des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums.

Auch CDU offen für Lösung

Bewegung kommt allerdings in die Diskussion um die „Landarztquote“. „Uns läuft die Zeit weg“, warnten Modder und der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Wiard Siebels. Ärztemangel gebe es teilweise auch schon in Städten. Mit der Quote würden vermutlich 10 Prozent der Medizin-Studienplätze an Bewerber vergeben, die sich später im Gegenzug in sogenannten mit Ärzten unterversorgten Gebieten niederlassen sollen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte nach einer Klausursitzung der Landesregierung in Wilhelmshaven zu Wochenbeginn erklärt, er erwarte eine Einigung zu dem Thema. „Wenn sich das nicht in überschaubarer Zeit durch Anreizprogramme der Kassenärztlichen Vereinigung ändert, werden wir eine Landarzt-Quote in der medizinischen Ausbildung in Niedersachsen einführen“, hatte Weil schon 2017 gesagt. Die Niedersachsen-CDU will am Wochenende bei einer Tagung in Walsrode über das Thema beraten. Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hatte jüngst signalisiert, eine solche „Quotierung“ als Teil einer Paketlösung mittragen zu können.

Kommission des Landtags berät

Im Landtag hat eine Enquetekommission „Sicherstellung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung in Niedersachsen - für eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe medizinische Versorgung“ in bereits mehr als 30 Sitzungen an Entscheidungsgrundlagen gearbeitet. Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, hatte in Interviews vor einem „schweren Eingriff in die Berufsfreiheit“ gewarnt. In der Ärzteschaft gebe es aber unterschiedliche Positionen, sagte der Sprecher der Kammer, Thomas Spieker, unserer Zeitung.

Die Details müssten jetzt erarbeitet werden, sagte nun Modder. Dabei geht es laut SPD unter anderem um finanzielle Unterstützung, aber auch um das Zulassen zum Studium. Ein 5-Punkte-Plan der SPD-Fraktion listet neben der „Hausarztquote“ auch mehr Medizin-Studienplätze, das Fördern der vertragsärztlichen Versorgung mit einer Million Euro, den Auf- und Ausbau von Gesundheitszentren sowie mehr Telemedizin und die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf. Junge Ärzte wollten sich teilweise nicht mehr mit den vielfältigen Aufgaben einer eigenen Praxis belasten, hieß es. Daher brauche man Verbundlösungen. Die Pläne seien mit dem Koalitionspartner CDU abgestimmt, betonte Modder. Mehr Medizin-Studienplätze sind ein Schwerpunkt von Wissenschaftsminister Thümler. Die neue „Landarztquote“ soll laut SPD spätestens zum Wintersemester 2021/2022 kommen - wird dann aber vermutlich offiziell anders heißen.