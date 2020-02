Wolfsburg. Am Wochenende sind mehrere Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Ursachen waren unter anderem zu schnelles Fahren und ein Frontalzusammenstoß.

Mehrere Tote nach Verkehrsunfällen in Niedersachsen

Bei Verkehrsunfällen sind am Wochenende in Niedersachsen mehrere Menschen getötet worden.

Ein 46-Jähriger starb bei einem missglückten Überholmanöver auf der Autobahn 39 bei Wolfsburg. Unfallverursacher war nach Polizeiangaben ein 19-Jähriger, der am Sonntag in Höhe Flechtorf (Landkreis Helmstedt) mit hoher Geschwindigkeit das Auto des 46-Jährigen überholt hatte. Beim Wiedereinscheren kollidierte er mit dem anderen Fahrzeug, dessen Fahrer starb noch am Unfallort. Der Wagen des Unfallverursachers überschlug sich, der 19-Jährige sowie sein 18 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Unfall mit Kleinbus bei Uelzen

Bei einem Frontalzusammenstoß bei Uelzen wurde ein 80 Jahre alter Autofahrer getötet. Eine 52-Jährige war am Samstag mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte einen Kleinbus touchiert. Dessen 49 Jahre alte Fahrerin stieß mit dem Auto des 80-Jährigen zusammen, der hinter der Unfallverursacherin fuhr. Der Senior starb noch an der Unfallstelle. Insgesamt wurden vier Menschen verletzt, teilte die Polizei mit.

Auto mit Schutzplanke kollidiert

Ein ebenfalls 80 Jahre alter Autofahrer kam am Samstag auf der Autobahn 30 nahe Bissendorf im Landkreis Osnabrück ums Leben. Der Mann hatte laut Polizeiangaben die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto kollidierte mit den Schutzplanken und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Mann starb später in einem Krankenhaus. Vermutlich war ein medizinisches Problem die Unfall- und auch Todesursache.

Fußgänger im Emsland angefahren

Nahe Lähden im Emsland wurde ein 59 Jahre alter Fußgänger von einem Auto angefahren und tödlich verletzt. Auch eine Vollbremsung des 49 Jahre alten Autofahrers hatte den Zusammenstoß am Samstag nicht mehr verhindern können. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle.