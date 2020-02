Noch mehr Lehrer müssen zum 2. Halbjahr aushelfen

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) machte sich Mut. „Weder unplanbar noch unlösbar“ nannte der Minister die Organisation des kommenden Schuljahres 2020/2021, das die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren bereithält. Am Dienstag stand bei einer Pressekonferenz Tonnes zunächst der Ausblick aufs zweite Halbjahr des laufenden Schuljahres im Mittelpunkt. Und dazu hatte der Minister mehrere Nachrichten im Gepäck.

Die tendenziell gute: Zum zweiten Halbjahr 2019/2020 kommen laut Ministerium mindestens 1164 neue Lehrer an die allgemein bildenden Schulen des Landes. Das sind - wie in den vergangenen Einstellungsrunden - zumindest mehr als ausscheiden: Rund 780 Pädagogen verlassen laut Ministerium zum zweiten Halbjahr den Schuldienst. „Weitere Stellenbesetzungen werden stattfinden“, betonte Tonne. 1350 Stellen sind zum zweiten Halbjahr ausgeschrieben. Mit 336 wurden die meisten der Neuen an Gymnasien eingestellt. Ein Sorgenkind bleiben laut Tonne die Oberschulen, die 157 der neuen Lehrer bekommen. Die Quereinsteigerquote sinkt mit 67 Einstellungen auf unter 6 Prozent.

Unterrichtsversorgung stagniert

Rund 100 der Einstellungen an Gymnasien erfolgten laut Tonne gezielt, um die Haupt-, Real- und Oberschulen zu stärken: Gymnasiallehrer sind mehr auf dem Markt und werden seit Jahren mit einigen Stunden an andere Schulformen abgeordnet. „Insgesamt steigt die Anzahl abgeordneter Lehrkräftestunden im Vergleich zum 1. Schulhalbjahr um circa 2700 Stunden auf rund 23.000“, berichtete Tonne. Mit 2818 Lehrern würden rund 500 mehr abgeordnet als im ersten Halbjahr. „Mir ist völlig klar, was das für eine Belastung bedeutet“, sagte Tonne. Von seinem erklärte Ziel, die Abordnungen möglichst schnell zurückzuführen, bleibt Tonne damit weit entfernt. Die sogenannte Unterrichtsversorgung soll auch im zweiten Halbjahr bei einem landesweiten Durchschnittswert von nur 99,6 Prozent liegen - der Wert setzt rechnerischen Bedarf und die tatsächliche Stundenzuweisungen an die Schulen ins Verhältnis. Dabei geht es nicht nur um Pflichtstunden, sondern auch um aufwendige „Zusatzbedarfe“ wie Ganztagsbetrieb und Inklusion. Um kurzfristigen Ausfall von Stunden auffangen zu können, vor allem durch Krankheit, gelten allerdings Werte von deutlich über 100 Prozent als nötig.

Richtig dick könnte es dann zum neuen Schuljahr kommen. Mit dem 13. Jahrgang und rund 20 000 Schülern mehr müssten zum Sommer geschätzt 2400 bis 2500 neue Lehrer kommen, wie Tonne bestätigte. Zugleich müssen die Abordnungen von Gymnasiallehrern deutlich zurückgefahren werden, weil sie an den Gymnasien gebraucht werden. Tonne stellte am Dienstag in Aussicht, Erleichterungen beim Quereinstieg zu prüfen. Er sprach auch von „Anreizen“ für freiwillige Mehrarbeit der Lehrer. Harte Maßnahmen wie in Bayern, wo Minister Michael Piazolo (Freie Wähler) Mehrarbeit für Lehrer an Grund- und Mittelschulen angekündigt hat, lehnt Tonne zur Erleichterung der Bildungsverbände ab. Tonne prüft aber offenbar das Aussetzen von Anrechnungsstunden für Lehrer. „Wir sprechen von einem kurzen Übergangszeitraum“, sagte der SPD-Politiker mit Blick auf das schwierige neue Schuljahr - maximal ein Jahr. Tonne kündigte außerdem an, dass ab 2023/24 Informatik flächendeckend Pflichtfach wird, zunächst in Klasse 10. „Die Pläne, Informatik schrittweise als Pflichtfach einzuführen, befinden sich in der Prüfung“, hatte Tonne im März 2019 bei einer Tagung der Direktorenvereinigung in Goslar erklärt. Doch so musste er am Dienstag nicht nur über Lehrermangel sprechen. Wie es heißt, soll die CDU-Fraktion von Tonne endlich wirksame Maßnahmen zum neuen Schuljahr gefordert haben.

Philologen sprechen von Realitätsverlust

„Der Minister wird sich an der Unterrichtssicherung messen lassen müssen. Informatikunterricht, der ausfällt, nutzt niemanden“, erklärte am Dienstag die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Mareike Wulf. Das klingt ein bisschen so, als verliere der Koalitionspartner langsam die Geduld mit dem Minister. Der Philologenverband wurde noch deutlicher. Angesichts des Lehrermangels und der seit Jahren bestehenden Schwierigkeiten, Fachlehrer bedarfsgerecht zu gewinnen, grenze es an Realitätsverlust, saloppen Optimismus walten zu lassen, sagte der Vorsitzende Horst Audritz.