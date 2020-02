Kommt eher selten zum Einsatz: Eine Dienstwaffe eines Polizisten. In Goslar schossen Beamte auf die Reifen eines flüchtenden Autos (Symbolbild).

Goslar. Ein Touareg-Fahrer in Goslar wollte offenbar nicht kontrolliert werden, er rammte einen Streifenwagen. Die Polizisten griffen zur Waffe.

SUV rammt in Goslar Streifenwagen – Polizei schießt auf Reifen

Eine Polizeikontrolle ist am Freitagabend in Goslar eskaliert. Wir die Polizei berichtet, meldeten Zeugen einen offenbar betrunkenen Fahrer im Goslarer Stadtteil Jürgenohl. Die herbeigerufene Polizei fand einen auf dem Gehweg stehenden VW Touareg vor.

SUV rammt in Goslar Streifenwagen in den Gegenverkehr

Die Beamten stellten ihren Streifenwagen vor den SUV, um anschließend den Fahrer zu kontrollieren. Der aber fuhr laut Polizei in diesem Moment an und rammte den Streifenwagen derart, dass dieser sich drehte, auf die Gegenfahrbahn gedrückt wurde und dort mit dem Golf einer unbeteiligten 33-Jährigen aus Goslar kollidierte. Dabei wurde die Frau leicht verletzt.

Polizei schießt auf Autoreifen

Trotz des Unfalls und obwohl die Fahrzeuge sich laut Polizei zwischenzeitig inneinander verkeilt hatten, versuchte der Touareg-Fahrer weiterhin, mit seinem Wagen zu flüchten. Die Beamten griffen zu drastischen Mitteln: Mit mehreren gezielten Schüssen auf den Vorderreifen, so schreibt es die Polizei, hinderten die Beamten den Fahrer an der Flucht.

Unbeteiligte Goslarerin wird leicht verletzt

Wie sich herausstellte, war der Mann, ein 55-Jähriger aus Goslar, offenbar wirklich betrunken. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Zum Promillewert machte die Polizei noch keine Angaben. Außer der 33-jährigen Golf-Fahrerin gab es keine weiteren Verletzten. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei kündigte einen Nachbericht an.