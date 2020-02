Schlägerei um Sitzplatz in ICE auf der Fahrt nach Hannover

Beim Streit um einen Sitzplatz ist in einem ICE auf dem Weg von Göttingen nach Hannover ein Mann verletzt worden. Der 58-Jährige habe sich auf einen freien Sitz in einem Abteil mit sechs Plätzen gesetzt, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Die vier dort bereits sitzenden Männer aus Hessen protestierten demnach und sagten, dass sie das gesamte Abteil gebucht hätten.

Mann ins Gesicht geschlagen: Brille geht zu Bruch

Nachdem sich die Beteiligten zunächst lautstark stritten und der 58-Jährige weiter seinen Sitzplatz nicht aufgeben wollte, wurde ihm von einem der Männer den Angaben zufolge zweimal ins Gesicht geschlagen. Dabei zerbrach auch seine Brille.

Bundespolizist und Zugpersonal griffen ein

Eine Zugbegleiterin und ein Bundespolizist kamen am Freitag zu Hilfe. Es stellte sich heraus, dass die vier Männer tatsächlich das gesamte Abteil gebucht hatten. Gegen den mutmaßlichen Täter wird nun wegen Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung ermittelt.