Niedersachsen-CDU setzt auf Laschet

„Klarer Kurs für unser Land“ hing als Motto hinter dem Podium, „Klarer Kurs – Die Niedersachsen-Union“ hieß es auf den Monitoren links und rechts der großen Bühne, und auf der Tagesordnung auch. Es ist wohl das, was man sich am meisten wünscht.

„Wir sind hier in fast stürmischen Zeiten nach Hameln gekommen“, sagte Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann zur Begrüßung. Die Bundesparteivorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer steckte da noch im Stau aus Hannover. Und es dauerte nur wenige Minuten, da war Althusmann bereits mitten in einem flammenden Plädoyer gegen eine Zusammenarbeit der Partei mit Extremisten.

„Es kann keine Zusammenarbeit mit rechtsextremen Parteien geben“, rief Althusmann. Dies gelte, ohne beide gleichzusetzen, auch für linke Demagogen. Und später sollte es in seiner Rede noch deutlich stürmischer werden. Mit einem Appell an die Partei, sich den Realitäten der Gesellschaft zu stellen. Und mit einer bedauernden Absage an den Kandidaten Friedrich Merz. „Es geht um mehr als um den einzelnen“, sagte Althusmann.

Der „Kleine Parteitag“ in Hameln war lange geplant, in Workshops wollte sich die CDU ganz gepflegt mit den Themen „Das Christliche“ (C), „Demokratie: Was unsere Gesellschaft zusammenhält“ (D) und „Union: Eine Union für Stadt und Land“ (U) auseinandersetzen. Durch die Turbulenzen um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, den angekündigten Rückzug von Parteichefin Kramp-Karrenbauer und die Nachfolgekämpfe hatte das CDU-Treffen gewaltig Zündstoff bekommen. AfD und Linkspartei gleich zu behandeln, gehe nicht, war der CDU anlässlich ihrer Abgrenzungsbeschlüsse entgegengehalten worden. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) war zum Parteitag nach Hameln gekommen. Die Gefühlslagen in Westdeutschland und Ostdeutschland sind ziemlich unterschiedlich. „Ich freue mich, dass ich heute mal im Westen sein kann“, sagte Kretschmer in seinem Statement unter Johlen und Applaus. Was die Personaldebatte in der Partei angeht, hatte Althusmann schon die unabgesprochene Bewerbung des früheren Umweltministers Norbert Röttgen mit der Feststellung kommentiert, der CDU sei mit „Bewerbungen im Wochentakt nicht geholfen“. Das war deutlich. Mit Merz, heißt es, habe Althusmann noch vor den Auftritten der Kandidaten in der Berliner Bundespressekonferenz telefoniert. Dort hatten sich Armin Laschet und Jens Spahn mit einem gemeinsamen Auftritt als Bewerber-Duo kurzfristig Merz vor die Nase gesetzt. Der zeigte in seiner Pressekonferenz Nerven und sprach von „Kartellbildung“. Das sollte zwar flapsig-locker rüberkommen, brachte aber auch Merz-Unterstützer in Niedersachsen ins Grübeln. „Da hat er viel Wasser in den Wein gekippt“, sagte ein Merz-Anhänger.

Althusmann lobte in seiner Rede den früheren Fraktionsvorsitzenden Merz zwar als klug und begeisterungsfähig, pries dann aber noch mehr Bundesgesundheitsminister Spahn dafür, dass der sich im Duo mit Laschet zurückgenommen habe. Die CDU lebe nicht von Eitelkeiten einzelner. „Das Duo Laschet-Spahn hat absolute Führungsfähigkeit“, sagte Althusmann. In einer Telefonkonferenz des niedersächsischen CDU-Präsidiums hätten sich rund 90 Prozent für das Kandidaten-Duo ausgesprochen, berichtete Althusmann. „Ich habe Armin Laschet als erfolgreichen Ministerpräsidenten erlebt, der die Fäden bundesweit zusammenhält.“, sagte er. Das war die endgültige Absage an Merz. Der gilt vielen als der Mann, der auch AfD-Wähler zurückholen kann. Laschet steht für einen Integrationskurs der Mitte. „Es ist wichtig, dass wir Merz einbinden“, hatte der frühere Innenminister Uwe Schünemann am Rande des Parteitags nachdenklich gesagt.

„Die CDU braucht sie alle“, sagte eine Stunde später die Noch-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer und schloss in ihre Aufzählung auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein. Auch Althusmann warnte ausdrücklich vor einem „Spaltpilz“ in der Partei. „Wir befinden uns in einer ernsthaften Krise der CDU in Deutschland“, sagte er. Dass unter den Bewerbern um den Vorsitz und mehr keine Einigkeit erreicht wurde, sieht er als schwerwiegenden Fehler. Man müsse Brücken bauen in die gesellschaftliche Realität, mahnte Althusmann weiter. Kramp-Karrenbauer benutzte in der Debatte um den Kurs der CDU ein einfaches Bild. „Wer heute eine Küche kauft, der will kein Modell von 1950“, sagte sie unter Applaus. Und zum Kapitän brauche man mehr als einen Dreitagebart. Das allerdings zielte nicht auf Merz, sondern auf den Grünen Robert Habeck.